Un message pour la police: le respect des droits est non négociable

C’est réglé. Des milliers de manifestants qui, entre 2011 et 2015, ont vu leurs droits fondamentaux bafoués par des policiers – soit durant le printemps érable soit lors d’autres manifs contre la brutalité policière – obtiennent justice.

En plus de leur offrir ses excuses officielles, la Ville de Montréal leur paiera 6 millions $ en dédommagement, qu’ils pourront se partager.

Rappelons que tout au long de la grève étudiante de 2012, des forces policières, dont le SPVM, procédaient à des arrestations de masse arbitraires.

Sans eau ni toilette

Des manifestants se voyaient ainsi pris en « souricière » pendant des heures. Certains étaient même parfois traînés dans des autobus une nuit entière, sans accès à un avocat, sans eau, sans toilette.

Des étudiants ont même subi de graves blessures aux mains des forces policières, dont la SQ. Bref, on se croyait en pleine république de bananes.

Ce mouvement de grève étudiante, que le prestigieux quotidien britannique The Guardian avait décrit avec justesse comme « la plus puissante remise en question du néolibéralisme en Amérique du Nord », était pourtant pacifique.

Carrés rouges

Les étudiants « carrés rouges » s’opposaient en effet à la marchandisation de l’éducation supérieure sous le coup de hausses exagérées des frais de scolarité par le gouvernement Charest qui, lui-même, croulait sous de lourds soupçons de corruption et de copinage...

Pour le SPVM et autres forces policières au Québec, notons toutefois que la leçon de 2012 semble avoir porté puisqu’ils auraient mis fin à la tactique d’« arrestation de masse » depuis quelques années déjà.

Le travail des policiers est essentiel. Or, leurs patrons doivent aussi comprendre que nos chartes des droits garantissent entre autres la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et d’association.

Même la loi fédérale sur les mesures d’urgence, contrairement à l’infâme Loi sur les mesures de guerre qui l’avait précédée, protège les droits fondamentaux des citoyens. Et ça, c’est non négociable