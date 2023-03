Un supertoscan en deux temps

Tenuta Sette Ponti, Crognolo 2019, Toscana, Italie

29,50 $ - Code SAQ 11915038

La famille Moretti Cuseri a acheté ce domaine des Colli Aretini, entre Florence et Arezzo, dans les années 1950. Le vignoble d’une cinquantaine d’hectares est conduit en bio et se partage entre des variétés bordelaises (merlot, cabernet sauvignon, petit verdot) et le sangiovese, lequel est au cœur de l’assemblage du Crognolo.

Le cépage emblématique de la Toscane se montre ici sous un jour moderne, avec ce que ça implique d’intensité et de puissance. Le 2019 regorge de saveurs de fruits noirs, d’épices et de cèdre, portés par une étoffe tannique ronde, gommeuse et encore très compacte; bel équilibre, longueur moyenne. Si vous aimez la générosité des supertoscans, vous serez servi... dès maintenant, mais aussi dans quelques années.

Pour rappeler le potentiel de garde du Crognolo, l’entrée de gamme de la propriété, on nous a fait parvenir en même temps que le 2019 un magnum de 2006 – malheureusement bouchonné. C’est dommage, mais ça arrive. N’empêche, ça m’a rappelé quelques bons souvenirs de dégustation de Crognolo «oubliés» en cave et encore bien en forme.

Dans l’immédiat, prévoyez une aération d’au moins trente minutes en carafe, pour permettre à ses tanins de se détendre, et une pièce de viande saignante, qui tend à adoucir la sensation rugueuse des tanins. Si vous optez pour la garde, laissez-le reposer jusqu’en 2029-2030 et, le moment venu, posez sur la table un gigot d’agneau aux herbes. Vous devriez vous régaler.

$$ 1⁄2 – ★★★ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.