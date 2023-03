Vente de Produits Forestiers Résolus: le Bloc Québécois veut protéger la forêt québécoise

Bonne nouvelle pour les uns, appel à la prudence pour d'autres, la transaction, qui permet au Groupe Papier Excellence de mettre la main sur Produits Forestiers Résolu (PFR), vient d'être officialisée, après avoir été approuvée par le Bureau de la Concurrence, mais le Bloc Québécois n’est pas rassuré pour autant.

«Qu'une entreprise étrangère ait accès à la forêt québécoise devrait nous inquiéter», a affirmé le député de Jonquière, Mario Simard.

Papier Excellence avait annoncé l'acquisition de PFR en juillet dernier. À ce moment, elle se disait heureuse d'ajouter la pâte kraft de Saint-Félicien à son éventail de produits.

Mais, pour le Bloc Québécois, la transaction signifiait possiblement l'accès à la forêt québécoise par des intérêts étrangers.

Papier Excellence est basée en Colombie-Britannique, mais est une filiale de Asian Paper and Pulp, concentrée en Chine et en Indonésie.

Le lien avec la Chine est d'autant plus inquiétant, qu'il y a pénurie de pâte kraft dans ce pays.

«J'espère que l'entreprise va investir dans les usines de PFR, qui en ont grandement besoin, et non pas seulement se concentrer sur la pâte kraft», a dit M. Simard.

Officiellement, la transaction implique deux entreprises canadiennes, Papier Excellence et PFR. Cependant, la compagnie asiatique a tout de même rencontré le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne, qui a imposé ses conditions.

«Quelles sont les garanties obtenues?», a questionné le député de Jonquière. «Je n'en sais rien, mais on aurait besoin d'être rassuré par le gouvernement et l'entreprise pour qu'elle maintienne les emplois en région, dans les communautés qui vivent de la forêt.»

Le lieutenant du Québec pour le gouvernement fédéral Pablo Rodriguez a passé une partie de la journée au Saguenay. Il s'est montré rassurant, sans connaître précisément les exigences de son collègue.

«Il faut voir dans ce cas précis, mais généralement, on demande le maintien du siège social, le maintien des emplois chez nous, le maintien de tel type de production, etc.

Ce sont des discussions qu'on a avec les entreprises étrangères, pour qu'il y ait une plus-value ajoutée», a-t-il répondu.

De son côté, le syndicat des employés de production de l'usine Kénogami de PFR considère l'acquisition comme une bonne nouvelle. Il se dit confiant que le nouvel acquéreur développera de nouveaux produits.