Brendan Fraser, une star d’Hollywood qui a des racines familiales très québécoises

Si on se fie aux échos de la critique, Brendan Fraser pourrait rafler l’Oscar du meilleur acteur pour sa solide performance d’un père super-obèse dans le film La baleine, la semaine prochaine. Chose moins connue: son arbre généalogique est garni du nom de famille Généreux, assez répandu au Québec.

En plus de prendre 100 livres, Brendan­­­ Fraser a dû porter un monstrueux accoutrement de 200 livres, conçu par l’artiste montréalais Adrien Morot, afin d’incarner ce prof d’anglais de 600 livres qui veut renouer avec sa fille adolescente après avoir abandonné sa famille.

Véritable casse-cou, Fraser fait lui-même toutes ses cascades, comme Jean-Paul Belmondo dans le temps. Cela lui a causé de graves blessures, handicapant autant sa carrière que son corps. Dans le film La momie, où son personnage devait se pendre, il est littéralement mort étouffé pendant 18 secondes. Pour rendre la scène la plus réaliste possible, on avait un peu trop serré la corde autour de son cou...

Photo tirée d'Ancestry.ca

PARENTS CANADIENS

Brendan Fraser est né le 3 décembre 1969 à Indianapolis de parents canadiens. Son père, Peter, originaire du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, était un fonctionnaire chargé de la promotion touristique du grand dominion nordique à travers le monde.

Seattle, la Californie, Ottawa, les Pays-Bas, la Suisse: la famille s’est beaucoup promenée, assez pour que Brendan soit capable de donner une entrevue en français.

Sa mère, Carol Genereux, est née à Saskatoon. Elle était la sœur du Dr George Genereux, diplômé de l’Université McGill, en plein cœur de Montréal, seul athlète canadien à avoir remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques d’Helsinki en 1952. Son exploit au tir aux pigeons lui avait aussi permis de remporter le trophée Lou-Marsh, remis au meilleur athlète de l’année au Canada.

Photo tirée du Seattle Times

Leur père albertain, le Dr Arthur Genereux, qui avait épousé une Américaine à New York, était le fils de Jean Horatio Généreux, né à Berthier, dans Lanaudière.

Horatio s’était engagé très tôt dans la police montée.

À 18 ans, il était basé à St-Thomas, dans le sud de l’Ontario. Trois ans plus tard, il s’est retrouvé à Fort MacLeod, en Alberta, où il a épousé une Anglaise, arrivée en Saskatchewan durant son enfance.

DE LIMOGES À HOLLYWOOD

L’ancêtre familial de l’époque de la Nouvelle-France, Pierre Généreux, était un soldat dans la compagnie de La Groye arrivé de Limoges. On ne connaît toutefois pas sa date de naissance avec précision.

La compagnie de La Groye est débarquée en Amérique vers 1686, avec pour mission de protéger les colons face aux Iroquois qui rôdaient constamment autour de Ville-Marie.

Après son service militaire, Pierre Généreux épousa Françoise Dessureaux en 1699 à Champlain, en Mauricie. La famille s’établit ensuite à Berthier-en-Haut.

Le couple a eu 12 enfants, qui ont été baptisés tantôt à Sorel, tantôt à l’île Dupas.

Leur fils Joseph, aussi militaire, s’est établi sur une ferme à Berthier: il a eu six enfants avec sa première épouse et 12 avec la seconde.

Leurs descendants ont passé plus d’un siècle à Berthier avant le départ d’Horatio­­­ pour l’Ontario et l’ouest du Canada.

Avec Brendan Fraser, cet illustre acteur d’Hollywood casse-cou qui risque de triompher de nouveau dans quelques jours, nous en sommes à la 9e génération de ces Généreux d’Amérique.

LIGNÉE MATERNELLE DE BRENDAN FRASER

I FRASER, Peter

GENEREUX, Carol (1937-2016)

II GENEREUX, Arthur George (1901-1975)

DEVINE, Catherine Mary(1903-1964)

Mariés le 2 janvier 1934, New-York,NY

III GÉNÉREUX, Jean Horatio (1864-1928)

SANDERS-SAUNDERS, Daisy Ann (1874-1914)

m. le 23 avril 1895, Red Deer, Alberta

IV GÉNÉREUX, Joseph Antoine Édouard (1829-1894)

ST-GERMAIN, Phébé Élisabeth (1825-1872)

m. 6 octobre 1851, Sorel

V GÉNÉREUX, Joseph Ambroise (1799-1854)

HETU, Marie-Émilie (1806-1886)

m. 20 février 1827, Berthierville

VI GÉNÉREUX, Antoine (1771-1834)

GÉNÉREUX, Marie-Anne Adélaide (1773-?)

m. 6 janvier 1793, Berthier-en-Haut

VII GÉNÉREUX, Joseph (1718-1797)

HÉNEAULT, Marie-Angélique (1733-1818)

m. 22 novembre 1762, Ste-Geneviève de Berthier

VIII GÉNÉREUX, Pierre

DESSUREAUX, Françoise (1678?-1758)

m. 28 septembre 1699, Champlain