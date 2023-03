Bruce Willis aperçu en public pour la première fois depuis son diagnostic de démence

Bruce Willis a été repéré en public pour la première fois depuis que sa famille a révélé son diagnostic de démence frontotemporale.

• À lire aussi: Bruce Willis est atteint de démence fronto-temporale, révèle sa famille

• À lire aussi: Demi Moore et Bruce Willis posent dans une rare photo de famille



L'acteur de Die Hard a été vu en train de prendre un café avec deux amis à Santa Monica, en Californie jeudi, comme il est possible de le constater sur des photos et des vidéos obtenues par le Daily Mail. Il était habillé avec désinvolture avec un jean, un chandail à manches longues et une tuque.

Bruce Willis, 67, is seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed https://t.co/OxjdGETDMD — Daily Mail Online (@MailOnline) March 3, 2023

L'année dernière, l'homme de 67 ans a pris sa retraite en raison de sa lutte avec l'aphasie, une condition qui a provoqué une baisse de ses aptitudes linguistiques.

Cependant, une déclaration publiée conjointement par sa famille le 16 février a confirmé que son état avait maintenant progressé vers la démence.

Dans un communiqué publié sur le site web de l'Association for Frontotemporal Degeneration le mois dernier, l'épouse de Bruce, Emma Heming, son ex-femme Demi Moore et ses cinq filles ont exprimé leur profonde gratitude pour l'amour, le soutien et les histoires qu'elles ont reçus après avoir partagé le diagnostic original de Willis.

«Aujourd'hui, il n'y a pas de traitements pour la maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir», a expliqué la famille. «Bruce a toujours cru à l'utilisation de sa voix dans le monde pour aider les autres et sensibiliser à des questions importantes, à la fois publiquement et en privé. Nous savons dans nos cœurs que - s'il le pouvait aujourd'hui - il voudrait réagir en attirant l'attention globalement sur ceux qui sont également confrontés à cette maladie débilitante et à l'impact qu'elle a sur tant de personnes et leurs familles.»