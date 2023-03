Canadien de Montréal: Sean Monahan blessé de nouveau

Kent Hughes a profité de son passage devant les médias pour offrir un éclairage sur la nébuleuse situation de Sean Monahan.

Sur la touche depuis le début du mois de décembre en raison d’une blessure au pied droit, l’attaquant a repris l’entraînement à la fin du mois de janvier avant de disparaitre de nouveau au retour de la pause des étoiles.

Comme c’est son habitude, l’organisation s’était montrée très avare d’explication.

« Il s’est blessé de nouveau pendant sa remise en forme, a révélé Hughes. On n’a pas voulu partager l’information pour protéger Sean, mais également pour avoir l’occasion de communiquer directement aux équipes (qui seraient intéressées à ses services). »

Thierry Laforce / Agence QMI

Dans les jours précédant son retrait de la formation, Monahan avait disputé des matchs en dépit du fait qu’il se promenait avec une botte protectrice. Hughes a soutenu que cela n’avait eu aucun effet sur la présente blessure, sans toutefois être en mesure de le confirmer à 100%.

« On en apprend tous les jours sur l’interrelation entre les parties du corps, mais on ne croit pas que ce soit le cas. »

Le directeur général du Canadien n’a pas dévoilé la nature de la blessure, se contentant de dire qu’elle n’avait aucun lien avec la première. De plus, il n’était pas en mesure de confirmer si l'attaquant de 28 ans serait en mesure de revenir au jeu cette saison.

Donc, c’est possiblement sans pouvoir rechausser les patins que Monahan devra convaincre l’état-major du Tricolore de lui consentir un nouveau contrat.

«C’est encore trop tôt pour penser à cet été. En santé, il a été un joueur utile pour notre équipe, a insisté Hughes. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur sa santé. Nous prendrons une décision plus tard.»

Caufield et Slafkovsky

Monahan n’est pas le seul joueur blessé qui devra signer une nouvelle entente en vue de la prochaine campagne. C’est également le cas de Cole Caufield.

Évidemment, dans ce dossier, le mystère n’est pas très grand. Les deux clans s’entendront assurément. Sauf qu’on a l’impression que ça traîne en longueur.

Martin Chevalier / JdeM

Opéré à l’épaule droite au début du mois de février, l’Américain devra attendre jusqu’à la saison prochaine pour revenir au jeu. Est-ce que c’est ce qui rallonge les pourparlers?

« Pas du tout, a assuré le directeur général du Canadien. On continue de travailler là-dessus. C’est sûr qu’il y a des périodes, comme la date limite des transactions, où les négociations de contrat tombent deuxième. Autant pour nous que pour son agent.»

Toujours dans le domaine des blessés à long terme, il est déjà déterminé que Juraj Slafkovsky ne sera pas en mesure de revenir à temps pour disputer un dernier match cette saison avec le Canadien.

Martin Chevalier / JdeM

Toutefois, il pourrait très bien être disponible pour la formation slovaque qui prendra part au Championnat mondial à la fin du mois d’avril. Une idée avec laquelle Hughes n’est pas très chaud.

« On préfère qu’il revienne l’automne prochain. On aime mieux ne pas prendre de risque. On a déjà été assez malchanceux avec les blessures. »