Quels sont les symptômes et problématiques que peut avoir la fondation de votre maison?

À Montréal, la composition du sol peut être problématique pour les fondations. Divers facteurs font que les sols argileux subissent un assèchement, ce qui peut parfois causer un tassement de la fondation au fil des années.

Ce phénomène entraîne souvent un affaissement graduel et inégal du bâtiment, qui requiert une stabilisation de la fondation sur pieux d'acier. Il est donc de votre devoir de vous assurer que son état est optimal afin qu’elle perdure des années durant.

Les principaux symptômes d’un affaissement de fondation de maison

Parmi les signes les plus importants à garder en tête, on relève des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs ou encore, sur la dalle de béton; un espacement entre le plafond et le mur; un plancher dénivelé; des murs de briques en lézardes ou des portes et des fenêtres difficiles à ouvrir et à fermer.

Ces symptômes peuvent être causés par divers facteurs tels que la présence d’arbres près de la bâtisse, un sol argileux ou de faible capacité portante ou encore, le phénomène d’urbanisation. Toutes ces situations peuvent entraîner un assèchement du sol, qui cause par conséquent un affaissement de la fondation.

Qu’est-ce que la stabilisation de fondation sur pieux?

L’installation de pieux d’acier foncés représente l’une des meilleures solutions à l’affaissement d’une maison. Cette technique sert à répartir la charge du bâtiment au refus, stabilisant et renforçant du même coup la fondation et la structure.

L’entreprise québécoise Bisson Expert, qui œuvre dans le domaine depuis près de 70 ans, est un leader dans l’industrie. La compagnie est aujourd’hui reconnue pour son expertise en réparation et stabilisation de fondation grâce à sa technique unique d'installation de pieux d'acier.

D’ailleurs, les travaux de stabilisation sur pieux de Bisson Expert ont la meilleure garantie de l'industrie. Le processus débute en ancrant des sabots ou des étriers à la fondation avant de foncer des pieux d’acier sur un sol stable.

Un système de vérins hydrauliques – breveté en Amérique du Nord – est ensuite utilisé afin de stabiliser la fondation. Dans certains cas, il est possible de redresser la fondation à son niveau d'origine. Les résultats de qualité exceptionnelle assurent une tranquillité d’esprit, et ce, pour des décennies à venir.

Quand faut-il remplacer ou réparer une fondation?

Les problèmes de fondation apparaissent souvent en raison du vieillissement du béton; qu’il soit de mauvaise qualité, mal protégé ou simplement âgé. Ceci se manifeste par des fissures, un effritement du béton ou encore, un problème d’infiltration d’eau caractérisé par des taches d’humidité, par exemple.

Dans un tel cas, il est important de consulter un expert qui pourra planifier cette réparation. Les travaux consistent à soutenir le bâtiment existant et la maçonnerie en vue de retirer la fondation inapte. Par la suite, les étapes de l'excavation et de démolition de la fondation pourront se faire. Puis, il sera possible d'installer le coffrage et de couler du béton pour créer le nouveau mur de la fondation. Finalement, le temps sera venu de faire l'imperméabilisation des murs.

Investir dans la fondation de votre maison, c’est la protéger des dommages futurs, en plus d’augmenter sa valeur sur le marché.

Comptant plus de 18 000 clients servis à son actif, Bisson Expert a réussi à développer un lien de confiance avec sa clientèle à travers les années et continue aujourd’hui d’innover afin de consolider sa réputation d’excellence.

