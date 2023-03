L’acteur Tom Sizemore s’éteint à 61 ans

Tom Sizemore, célèbre pour ses rôles dans Il faut sauver le soldat Ryan, La descente du faucon noir et plusieurs autres films cultes, est décédé vendredi, a rapporté TMZ.

L'acteur est décédé dans un hôpital de la région de Los Angeles après que sa famille a pris la difficile décision de le débrancher.

Il avait été soigné après avoir été victime d'un anévrisme cérébral à son domicile le 18 février dernier.

Le représentant de Tom, Charles Lago, a déclaré: «C'est avec une grande tristesse et un grand chagrin que je dois annoncer que l'acteur Thomas Edward Sizemore («Tom Sizemore»), âgé de 61 ans, est décédé paisiblement dans son sommeil aujourd'hui à l'hôpital St-Joseph de Burbank. Son frère Paul et ses jumeaux Jayden et Jagger (âgés 17 ans) étaient à ses côtés».