Des «casseurs flotteurs» sans cœur recherchés en Montérégie

Des individus sans cœur qui semblent s’être inspirés des «casseurs flotteurs» sont activement recherchés en Montérégie pour avoir pillé et saccagé une résidence qui accueille plusieurs personnes souffrant de déficiences intellectuelles sévères.

Les «casseurs flotteurs» sont ces deux voleurs qui tentent tant bien que mal de cambrioler la résidence de la famille McAllister dans le populaire film «Maman, j’ai raté l’avion».

Le modus operandi du célèbre duo cinématographique est de cambrioler une maison et de quitter l’endroit non sans avoir ouvert tous les robinets et avoir bouché toutes les sorties d’eau.

La réalité a dépassé la fiction durant le temps des Fêtes, à Upton, près de Saint-Hyacinthe, lorsque des suspects s’en sont pris à une résidence pour personnes souffrant de déficiences intellectuelles, sur la rue Monseigneur Desmarais.

Selon nos informations, les propriétaires de l’endroit auraient décidé de prendre des vacances pour la première fois en deux ans, entre le 24 et le 26 décembre.

À leur retour, ils ont retrouvé leur résidence dans un bien piteux état: les 22 pièces de la maison avaient été fouillées, un piano à queue avait été lancé en bas des escaliers et pire encore, les suspects bouché toutes les sorties d’eau et ouvert tous les robinets.

Résultat: de l’eau s’est accumulée sur tous les étages et a infiltré les murs. Les dommages s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Une somme d’argent a également été dérobée lors de l’événement.

Tout porte à croire que le crime aurait été commis le jour de Noël.

Puisque les propriétaires de l’endroit ne quittent jamais les lieux et que c’était la première fois en deux ans qu’ils le faisaient, les autorités croient que les suspects sont des gens qui savaient que les occupants des lieux seraient absents.

«Bien que les policiers aient fait du porte-à-porte dans le voisinage à la suite de l'événement, certaines personnes auraient pu ne pas être rencontrées ou contactées par les enquêteurs à ce jour», a fait savoir la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).