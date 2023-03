Deux frères échangés l’un contre l’autre

Les frères Nick et Brett Ritchie peuvent désormais se targuer d’avoir vécu un événement très particulier pour eux, leur famille et leurs équipes respectives, car ils ont été impliqués vendredi dans une transaction conclue par les Flames de Calgary et les Coyotes de l’Arizona.

À la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey, Nick Ritchie est ainsi passé des Coyotes de l’Arizona aux Flames de Calgary, tandis que son frangin a pris le chemin inverse. La formation albertaine a aussi mis la main sur le défenseur Troy Stecher et le club de Tempe a ajouté Connor Mackey.

Dans le désert américain, Nick a totalisé 21 points, dont neuf filets, en 58 matchs lors de la campagne en cours. À Calgary, Brett était reconnu pour ses qualités défensives et a obtenu huit points en 34 duels. Ayant récolté sept mentions d’aide en 61 affrontements cette saison, Stecher, 28 ans, a amassé 96 points en 420 matchs dans le circuit Bettman. Enfin, Mackey a disputé seulement 10 joutes avec les Flames et a inscrit trois points.

Les deux frères verront leur contrat prendre fin au terme de la saison.

Les transactions impliquant deux frères ne sont pas seulement rares dans la LNH. En Amérique du Nord, il faut se tourner vers la NBA et reculer jusqu’en 2008 pour observer un autre échange de la sorte. Les Lakers de Los Angeles avaient alors réalisé un coup d’éclat en mettant la main sur l’ailier fort vedette Pau Gasol, des Grizzlies de Memphis, notamment en retour des droits sur son frère Marc. Les deux Espagnols ont remporté au moins un championnat dans la NBA après cette transaction.