Entraves sur le réseau routier: voici à quoi vous attendre

Voyez les entraves à prendre en compte pour prévoir vos déplacements du weekend, qui viendront s’ajouter aux travaux mobiles de soufflage et de transport de neige qui démarreront dès vendredi soir, selon le ministère des Transports.

Tunnel Louis – Hippolyte-La Fontaine

L'Autoroute 25 sera fermée entre Montréal et Longueuil en direction sud, entre la sortie 4 et l’entrée de l’Île-Charron, de vendredi 23h à samedi 8h.

Une voie sur deux demeurera ouverte direction nord entre le pont de l’Île-Charron et la fin du tunnel, entre vendredi 22h30 et samedi 9h.

À savoir:

Un détour est prévu via la sortie 4 pour l’avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame est, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

Les camions de 4,25 m et plus pourront circuler via les rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l’Assomption, rue Sherbrooke ouest et boulevard Pie-IX

À partir de 22h30, l’entrée de la rue Sherbrooke sera fermée

Île de Montréal

L’autoroute 40 sera partiellement fermée, ne laissant qu’une voie ouverte sur les trois, en direction est à la hauteur de l’entrée de la rue Authier, de vendredi 22h à samedi 5h.

Cette fermeture entraînera celle de l’entrée de la rue Authier, avec un détour prévu.

Est de la Montérégie

La bretelle menant de l’autoroute 30 ouest à l’autoroute 20 ouest sera fermée complètement à Boucherville, de dimanche 22h à lundi 5h.

Un détour est prévu via l’autoroute 30 est et la sortie 87 pour le chemin de la Belle-Rivière ouest.

La bretelle menant de l’autoroute 20 ouest vers l’autoroute 30 ouest sera également fermée complètement de dimanche 22h à lundi 5h, avec un détour mis en place via les bretelles dans l’échangeur vers l’autoroute 20 ouest et la sortie vers la rue Nobel, chemin du Fer-à-Cheval et boulevard Armand-Frappier.