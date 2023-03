Entre simplisme et méconnaissance, les propos antisyndicaux sont déconcertants

Il se casse beaucoup de sucre sur le dos des syndicats ces jours-ci. Il faut dire que la charge a été sonnée de haut, en l’occurrence par le premier ministre Legault dans une publication Facebook.

Plusieurs personnes, commentateurs ou citoyens, sont ainsi entrées rapidement dans la parade du dénigrement en prêtant toutes sortes d’intentions aux syndicats et en les accusant de tous les maux.

Certains vont jusqu’à prétendre que ceux-ci n’en ont que pour leurs membres et se foutent de la population. Ils ont pourtant, ces dernières décennies, constitué un rempart contre une plus grande détérioration des services publics.

L’opinion d’un ex-sous-ministre de l’Emploi, Yvon Boudreau, publiée dans La Presse s’ajoute à cette vague déferlante avec un mépris bien senti à l’égard des institutions syndicales, qui lui paraissent désincarnées de leurs membres.

L’ex-sous-ministre reproche aux organisations syndicales leur refus de participer aux forums sectoriels de discussion proposés par le gouvernement. Si les ministres sont dans le même esprit que le sien, on comprend les syndicats de refuser de se prêter à l’exercice.

L’ancienneté

Monsieur Boudreau en a particulièrement contre la reconnaissance de l’ancienneté et son application dans la gestion. Il prétend qu’elle empoisonne la vie des jeunes infirmières à cause de la rigidité des syndicats dans l’application.

Il omet de rappeler que, sans cette règle, c’était le favoritisme qui donnait toute la latitude aux gestionnaires d’octroyer un poste et des horaires aux personnes de leur choix.

Recourir aux règles d’ancienneté pour embaucher, pour désembaucher et pour fixer les horaires ou les périodes de vacances n’est peut-être pas idéal, c’est toutefois ce qu’il y a de plus juste, faute d’un substitut ou d’un consensus.

La flexibilité souhaitée par le gouvernement se cache, entre autres, dans la mitigation des règles d’ancienneté pour poster qui on veut, où on veut, quand on veut.

De plus, si monsieur Boudreau avait une meilleure connaissance du terrain, il saurait que la règle d’ancienneté n’est pas une lubie des officiers syndicaux, mais une volonté majoritaire des membres de la voir respectée.

Démocratie syndicale et transition

Bien que maladroit dans son argumentaire, l’ex-sous-ministre n’a pas complètement tort de voir des incohérences entre les préoccupations de conciliation famille-travail, un meilleur déploiement de l’expertise et l’application des règles d’ancienneté souhaitée par les membres des syndicats.

Une sérieuse réflexion et la recherche de solutions s’imposeront, mais il faudra demeurer conscient que la réalité ne se change pas d’un simple claquement de doigts.

Dans mon parcours professionnel, j’ai rencontré beaucoup de jeunes travailleurs avec peu d’ancienneté qui pestaient contre, mais qui en ont fait un absolu lorsqu’ils se sont trouvés parmi les premiers sur la liste d’ancienneté.

Il y a fort à parier que le cheminement sera laborieux pour faire émerger un autre modèle d’organisation du travail. Il passera nécessairement par le respect mutuel et la valorisation des travailleurs.

Les charges contre les syndicats et leurs membres ne pourront qu’être contre-productives.