Expédition des Premières Nations: la sécurité a représenté un défi logistique

Assurer la sécurité des soixante motoneigistes de l’Expédition des Premières Nations lors de leur périple de 4200 kilomètres, qui a débuté il y a deux semaines, a représenté un défi logistique de taille pour des équipes d’Airmedic.

Pilotes d’hélicoptère, infirmiers et paramédics devaient être prêts à se mobiliser rapidement en cas d’évacuation. L'aéroport de Sept-Îles et la 5e et dernière base d’opération temporaire qui a été utilisée pour veiller sur les motoneigistes qui ont débuté leur périple il y a deux semaines.

«Au niveau des opérations, on a identifié des endroits stratégiques pour pouvoir faire des interventions rapides», a indiqué le directeur des communication d'Airmedic, Jean-Patrick Laflamme.

«On se positionnait toujours de façon à ce qu’on puisse réagir à l’intérieur d’une heure de vol maximum», a précisé le pilote Michael Pilote.

L'équipe pouvait intervenir de jour comme de nuit. Les pilotes sont qualifiés pour le vol aux instruments et équipés de lunettes de vision nocturne.

Du haut des airs, ils ont pu constater la difficulté qu’a représenté le trajet.

«On parle de terrains accidentés. Il n’y a pas de sentiers de motoneiges bien grattés. Les motoneigistes ont souvent eu à naviguer à travers des plaques de glace, surtout dans le coin de la baie James», a indiqué Michael Pilote.

À deux reprises pendant l’expédition, son équipe a été placée en situation de haute urgence. Le premier événement implique une motoneige en feu et le deuxième, un motoneigiste égaré. Dans les deux cas, le danger a été écarté et l'équipe d’Airmédic n'est pas intervenue.

«On a eu à se déplacer pour être sûrs et certains qu’il n’y avait pas de besoin d’intervention médicale. Pour le reste de l’expédition, ça s’est bien passé», a indiqué Michael Pilote.

Le périple de 4200 km se terminera samedi alors que les motoneigistes seront accueillis sur la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam.