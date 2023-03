Huit arrestations dans le cadre d'un vaste trafic d'oeuvres d'art autochtones

La police canadienne a annoncé vendredi avoir arrêté huit personnes dans le cadre d'une vaste affaire de fraude présumée, concernant la possible vente de milliers d'œuvres d'art «falsifiées» et «faussement attribuées» pendant des décennies à un célèbre artiste autochtone.

«Plus de 1000 peintures apparemment frauduleuses ont été saisies. Le nombre total de tableaux produits et vendus est inconnu», a déclaré la commissaire adjointe de la police provinciale de l'Ontario, Kari Dart, lors d'une conférence de presse.

Les œuvres ont été présentées et vendues comme étant signées par l'artiste autochtone Norval Morrisseau, originaire de la région de Thunder Bay (Ontario).

AFP

Membre de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays, ce peintre autodidacte, aussi appelé Copper Thunderbird, est considéré comme l'un des plus importants artistes du pays et est exposé dans des musées canadiens ainsi qu'à l'étranger.

«Parmi ces œuvres peintes, certaines ont été vendues à des membres du public peu méfiants qui n'avaient aucune raison de douter de leur authenticité et ont déboursé des dizaines de milliers de dollars pour se les procurer», a expliqué la police, dans un communiqué.

AFP

Les suspects, dont fait partie un neveu de l'artiste, font face à un total de 40 accusations. La fraude présumée aurait eu lieu pendant «plusieurs décennies», a indiqué la police au terme d'une enquête de deux ans et demi.

Originaire de la Première Nation de Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Norval Morrisseau était à l'origine du style pictographique appelé «Woodlands», utilisant des couleurs tranchées et lumineuses, représentant souvent des animaux ou des scènes de la mythologie autochtone, avec des influences chamaniques.

Jusque-là, la plupart des œuvres d'art autochtones étaient perçues dans une perspective anthropologique plutôt que comme de l'art moderne.

«Il a été le premier artiste autochtone contemporain à percer dans le monde de l'art grand public au Canada», a souligné Kari Dart, reconnaissant des contributions «significatives et incomparables».

Ses «contributions et son succès mondial ont pu faire de lui une cible facile pour la fraude», a-t-elle conclu.

Il est décédé en 2007, à l'âge de 75 ans, de la maladie de Parkinson.