Il faut bannir les écrans des écoles, selon une spécialiste

Les écrans ne présentent pas de bénéfice pour l’enseignement et ils nuisent au développement du potentiel des jeunes, selon une spécialiste de la psychoéducation, qui plaide pour l’interdiction des cellulaires et des tablettes dans les écoles.

Linda S. Pagani est professeure à l’école de psychoéducation de l’Université de Montréal, et spécialiste des effets de l’écran sur les jeunes.

Au contraire de l’idée largement répandue qui veut que les appareils numériques présentent certains avantages en éducation s’ils sont utilisés à bon escient, la Dre Pagani est catégorique : «La recherche nous montre que les tablettes ne sont pas un avantage pour l’enseignement. Je pense qu’on voulait juste se sentir ‘’à date’’», a-t-elle lancé en entrevue.

«Le crayon et le papier, ça fonctionne extrêmement bien. On nivelle pas mal vers le bas ces temps-ci».

Selon elle, les nombreuses heures passées devant les écrans - en particulier sur les réseaux sociaux - sont l’une des causes du désespoir sans précédent que vivent les adolescents aujourd’hui.

«L’adolescence est un moment où on est plus fragile, a-t-elle expliqué. On a tendance à se comparer avec les autres, et de là vient la détresse, l’insatisfaction par rapport à son corps, les idées suicidaires, les comportements d’automutilation (...). C’est dans toutes les revues en médecine, et on se demande quoi faire!»

La chercheuse rappelle que les réseaux sociaux fonctionnent avec des «algorithmes basés sur la neuroscience pour rendre les gens dépendants». «On augmente notre consommation, puis on perd le fil du temps. On devient moins productif, on a peine à se rappeler des choses, car on est trop préoccupés par notre vie numérique», a-t-elle déploré.

Pour enrayer ces problèmes, la Dre Pagani propose de bannir les cellulaires et les autres types d’écrans dans les établissements d’enseignement. Elle suggère aussi la tenue d’une «grande conversation nationale», incluant les chercheurs, les parents et les jeunes à ce sujet.

«Je crois qu’on doit trouver des solutions pour opérer une révolution qui va nous ramener vers quelque chose de plus adéquat, qui va promouvoir notre santé et notre potentiel», a-t-elle résumé.

À l’heure actuelle la tablette est obligatoire dans la vaste majorité des écoles privées. Quant au cellulaire, il n’est interdit que dans une poignée d’écoles, dont l’école secondaire Grande-Rivière, à Gatineau.

Depuis 2018, en France, le cellulaire est interdit dans les écoles et dans les collèges, et ce même pendant les pauses. Il existe un règlement similaire en Ontario depuis 2019, mais les jeunes peuvent consulter leur appareil en dehors des heures de cours.

Drainville se dit conscient du problème

Même s’il se dit conscient des problèmes que peuvent vivre les jeunes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, est d’avis qu’il «n’y a pas d’utilisation à outrance du numérique dans le réseau de l’éducation».

«Rappelons également que l’utilisation du numérique est faite à des fins pédagogiques», a-t-il exprimé dans une déclaration écrite à l’Agence QMI.

Le nouveau cours de Culture et citoyenneté québécoise «abordera largement l’utilisation des réseaux sociaux», mais il incombe également aux parents de limiter l’accès de leurs enfants aux écrans, a enfin fait valoir le ministre.

Vers une commission parlementaire?

L’idée de mener une grande conservation nationale sur la place des écrans à l’école et plus largement sur l’impact des technologies chez les jeunes a des partisans sur les banquettes de l’opposition à Québec.

Lors de la dernière législature, les libéraux avaient déposé un mandat d’initiative à ce sujet, auquel le gouvernement n’avait pas donné suite. «Compte tenu des récents développements, nous n’excluons pas de revenir à la charge avec cette demande», a souligné la députée libérale Marwah Rizqy.

«Il y aurait lieu de se pencher là-dessus. Là, on voit ça sortir un peu à gauche et à droite, mais ce serait intéressant d’avoir des recommandations d’expert pour voir après ce qu’on fait dans les écoles. Ce serait une bonne initiative, et si elle se présente, Québec solidaire on sera pour», a dit la députée solidaire Ruba Ghazal.