«Je veux rester à Montréal» - Joel Edmundson

LOS ANGELES |Après la défaite de 3-2 de son équipe contre les Kings de Los Angeles, le défenseur Joel Edmundson a fait preuve d’honnêteté envers les journalistes. Malgré les rumeurs le concernant, il veut rester à Montréal.

Le vétéran a effectué un retour au jeu après cinq semaines d’inactivités. Il a effectué 19 présences sur la glace pour un temps total de 16:24, dont quelques minutes en désavantage numérique.

«J’étais heureux de revenir avec les gars, a mentionné Edmundson. Je me sentais bien. Ce n’est jamais facile d’être blessé et j’ai tenté de revenir au jeu le plus rapidement possible.

«J’ai eu de bons jours et de mauvais jours.»

Après plusieurs jours de cachette de la part des médecins de l’équipe, on a enfin connu la blessure qui le tenait à l’écart du jeu.

«Plusieurs joueurs ont des problèmes avec leur dos, a-t-il précisé. Tu utilises pour tout. C’était très frustrant.»

Partira ou pas ?

Le numéro 44 est bien conscient que son nom circule dans les rumeurs de transaction. Les prochaines heures pourraient être longues.

«Je ne dirais pas que je suis excité. On est une équipe dans le bas du classement. Personne n’est intouchable. Je ne contrôle pas la situation.»

«J’ai dit à l’équipe que je voulais rester à Montréal. Je veux faire partie du processus de reconstruction.»

«Il y a des rumeurs partout, a-t-il commenté. On est au courant de tout et on voit ce qui se passe. J’aime bien être avec cette équipe, mais ça fait partie de la business. Ce n’est pas plaisant.

«C’est sûr que c’est derrière ma tête et je tente de me distraire du mieux que je peux.»

Est-ce que cet échantillon sera suffisant pour que des équipes contactent le directeur-général Kent Hughes dans les prochaines heures ? On ne le sait pas.

Par contre, avec les nombreuses transactions conclues dans les trois derniers jours, certaines formations, qui sont engagnées dans une course aux séries, pourraient appuyer sur le bouton panique.

La crème a remonté

Pour revenir au match, le Canadien a tenu son bout contre une formation supérieure sur papier. Après avoir pris les devants grâce à Josh Anderson, les visiteurs ont vu les Kings inscrire trois buts sans réplique.

Ce n’est pas pour rien que les Kings sont considérés comme l’une des équipes de pointe dans l’Ouest.

Denis Gurianov a marqué l’autre but, son premier dans l’uniforme du Canadien.

«J’ai aimé notre match, a mentionné Martin St-Louis. Nous avons manqué un peu d’engagement lors des deuxième et troisième buts.

«Ce n’est pas comme s’ils nous ont brisés. Ce sont nos erreurs, mais j’ai aimé de la façon que nous nous sommes battus.

«On montre que nous sommes capables de jouer avec tout le monde.»

Dans le calepin

Pour faire de la place à Joel Edmundson dans la formation, c’est l’attaquant Chris Tierney qui a été laissé de côté pour la rencontre contre les Kings.

Le défenseur Justin Barron a quitté le match en première période. Après avoir encaissé une mise en échec derrière le but de Jake Allen, il a retraité péniblement au banc. Blessure au bas du corps.

Jesse Ylonen, Rafaël Harvey-Pinard, Justin Barron, Alex Belzile seront cédés au Rocket de Laval dans les prochaines heures. Un mouvement de personnel avant tout technique afin de leur permettre de participer potentiellement aux séries de la Ligue américaine.

Dans le cas de Belzile, son nom devra être soumis au ballotage en raison de ses années de services dans les rangs professionnels.