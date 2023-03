Jennifer Coolidge comme vous ne l’avez jamais vue

Le magazine W frappe un grand coup en présentant le résultat d’une excentrique session de photos mettant en vedette Jennifer Coolidge et menée par le directeur du film Everything Everywhere All At Once.

« Jennifer Coolidge vous détruira » titre le Magazine W qui propose une collection de photos déjantées de la vedette de la série The White Lotus dans sa toute dernière édition.

L’actrice de 61 ans est transformée en superhéroïne rendant hommage au genre cinématographique japonais Tokusatsu. Vêtue de costumes colorés, on la retrouve en action dans diverses scènes de combat de cinéma d’inspiration japonais.

La comédienne devient tour à tour une superhéroïne de sci-fi géante, une chevalière, un personnage semblant venir d’une autre planète, une grande faucheuse et un ange capable de combattre les dragons.

Conduite par le directeur du film Everything Everywhere All At One, Daniel Kwan et Daniel Scheinert (Daniels), la session s’est tenue à Corriganville Park, un ancien ranch de tournage de films lové dans les contreforts rocheux des montagnes de Santa Susana, dans le sud de la Californie.

« Je suis sur la couverture de @WMAG », a annoncé Jennifer Coolidge jeudi sur sa page Instagram en partageant ces extraordinaires photos.

« À quel point ces photos sont-elles incroyablement cool ? ! »

Jennifer Coolidge a le vent dans les voiles depuis qu’elle a remporté un Golden Globe et un Emmy pour son rôle dans la populaire série The White Lotus.