La liste d'écoute de QUB musique du 3 mars 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Les cent prochaines années - Albin de la Simone ***1/2

Si Ferré chantait pour dans dix siècles, Albin de la Simone, lui, se contente des 100 prochaines années. Vaste programme tout de même. Il ose un petit groove subtil (le son de cette basse... sublime!) sur la pièce-titre. Joli contraste. Côté paroles, on est beaucoup dans le bilan de vie, avec en filigrane les thématiques temporelles qui donnent le ton. Petit petit moi lui a été inspiré par une photo de lui dans les bras de sa maman. La même qui sert de pochette à l’album. Pour bien rendre une telle intimité, l’instrumentation s’infiltre en finesse. Pianissimo par-ci (Merveille), midtempo par là (Avenir), Les cent prochaines années se laisse amadouer sans tout dévoiler d’un seul coup. Chacune des pièces ici proposées prend des allures de confidence qu’Albin de la Simone veut bien nous partager, sans que ce ton ne prenne le dessus sur les portées mélodiques. Justement, des confidences plus rythmées, ne serait-ce que le temps d’une chanson, aurait pu teinter l’album d’un peu plus de variété. (Stéphane Plante)

Égarements Vol. 1 - Debate Club ****

Le combo montréalais nous convie à cinq pièces finement ciselées agrémentées d'arpèges sublimes donnant dans l’indie rock un peu 80s sur les bords, tout en carburant à fond à la dream pop et au shoegaze du tournant de la décennie suivante. La variation des tempos ne vient jamais compromettre l’équilibre solide de cet EP. Déjà que le single Passage sorti en décembre donnait un excellent avant-goût, l’ensemble de l’opus reste à la hauteur. On veut entendre le volume 2 et ça presse! (Stéphane Plante)

Vampiricide - Fantômes ***1/2

Vampiricide a des airs d’histoire sombre et enfumée qu’il fait bon suivre jusqu’au bout. Avec son rock psychédélique bien fuzzé qui donne dans la new wave et le country, ainsi que ses paroles torturées qui tournent autour de la quête de soi et du rapport au monde, Bobby Lehoux ne se perd toutefois pas dans la noirceur. Ce deuxième effort finement ficelé est rempli d’excellents flashs et d’éclats qui risquent de plaire aux fans de Fred Fortin et d’Antoine Corriveau, qui a justement réalisé l’album. Petit bémol: la voix feutrée manque parfois de justesse. (Mélissa Pelletier)

Tragedy (EP) - Laroie ***1/2

Laroie, moitié du duo Heartstreets, continue sa voie en solo en lançant Tragedy, un alliage de six pièces électro-pop qui pigent aussi dans les sons R&B, trip hop, house, soul... L’EP, très égal, peut de prime abord donner l’impression qu’aucune chanson ne sort du lot. Pourtant, quelques écoutes suffisent pour saisir toute la richesse du projet rempli d’affirmation de soi. Mention spéciale à la poignante Confusion et la plus trépidante Stuck Here. Il faut aussi dire que l’artiste a pu compter sur les talents de Gene Tellem, Gabriel Rei et Robert Robert. (Mélissa Pelletier)

Expendables - Fake Names ***1/2

Il y a du riff au pouce carré là-dessus! Inévitablement, certaines progressions d’accords sur Expendables nous en rappellent d’autres issus de la riche histoire du punk. Ce n'en est pas moins efficace. Delete Myself en est le parfait exemple. Et avec des membres issus de groupes comme Minor Threat, Refused, Bad Religion, Embrace et j’en passe, Fake Names peut se permettre de revisiter le post-hardcore ou le garage à sa manière. Même que Go flirte sans pudeur avec la pop. (Stéphane Plante)

