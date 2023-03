«Le monde à l'envers»: le métier de créateur de contenu fait réagir

Le créateur de contenu Zoé Duval, récemment sorti de l’émission de téléréalité Big Brother, était sur le plateau de l’émission «le monde à l’envers» pour parler de ce qu’implique son métier, non sans devoir se défendre des critiques de Richard Martineau.

Le jeune homme de 23 ans est présent sur plusieurs plateformes, dont Instagram, TikTok et YouTube, et sur lesquelles il rassemble près de 450 000 abonnés.

Pourtant, Zoé Duval se destinait initialement à l’animation et le jeu, et c’est ce qui l’a mené à commencer à publier sur les réseaux sociaux. De fil en aiguille, sa popularité a augmenté, faisant de lui un créateur de contenu. «Je suis comme tombé dans l’univers», a-t-il confié.

Celui qui rêvait de travailler dans le monde des communications voit cet univers comme un tremplin.

«C’est sûr que c'est une bonne porte d’entrée pour les médias traditionnels, on ne se le cachera pas, j’ai fait Big Brother et ça aide à entre là-dedans, et puis moi c’était mon rêve, donc si je peux apporter ma communauté à travers ça, un peu d’internet aux médias traditionnels, bin c’est merveilleux», a-t-il détaillé.

Le jeune TikTokeur justifie son titre de créateur de contenu, à la différence du terme «influenceur» qui vient le plus souvent avec une connotation négative, par la montagne de travail qu’il fournit.

«Je travaille énormément d’heures, il y a beaucoup de création de sketchs, d’écriture de scénarios, de tournages que je fais moi-même parce que je n’ai pas d’équipe technique, je fais mon montage moi-même, l’édition moi-même, je fais mes publications, ensuite j’ai des évènements médiatiques [...]», a-t-il énuméré, ajoutant que c’est une grosse pression, même s'il aime son métier.

Le contenu qu’il publie et qui fait le bonheur de ses abonnés est basé d’abord sur l’humour et sa vie quotidienne, sous forme de «vlogs» essentiellement.

Zoé Duval a également été interrogé sur son salaire, se considérant au-dessus de la classe moyenne, précisant qu’un «bon client» peut payer entre 5 et 15 000 $ pour une vidéo, mais cet argent est accompagné de nombreuses heures de travail.

«Ce sont des clients qui approchent mon agence pour travailler avec moi, ensuite on décide si on veut travailler avec eux. C’est eux qui vont payer directement pour la création de contenu, sinon des fois sur YouTube je suis payé pour les visionnements», a-t-il ajouté.

Un «vrai boulot»?

«Je trouve les supports à banane plus utiles que les influenceurs», a rétorqué Richard Martineau, qui s’est par-là même attiré les foudres des autres invités, qui préfèrent nuancer.

Sophie Durocher a ainsi appuyé la «distinction entre ceux qui sont là pour uniquement vendre un produit et ceux qui sont là pour propager des idées».

D’autres ont évoqué la démocratisation de la parole au sujet de certains enjeux ou la diversité d’éducations et d’idées que l’on peut retrouver chez les différents créateurs de contenu, ou encore la diversité culturelle, des corps ou des sujets abordés.

Prise de parole comme forme d’influence

Le créateur de contenu s'est défendu des critiques du chroniqueur en expliquant comment il se sert de ses plateformes pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur, comme la communauté LGBTQ+, l’acceptation.

«J’influence peut-être les gens à consommer certaines choses, mais j’influence aussi les gens à apprendre à propos de la communauté 2SLGBTQA2+, mais j’influence les gens sur différents sujets qui sont importants», a ajouté Zoé Duval.

«De mon côté, j'essaye d'exposer une réalité qui est plutôt vrai, et puis, c'est ma vraie vie, faut que les gens le comprennent», a-t-il confié.