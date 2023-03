Le petit Samuel de retour chez lui après une importante chirurgie au cerveau

Une semaine après avoir subi une importante chirurgie au cerveau, le petit Samuel Méthot impressionne les médecins par son rétablissement rapide, si bien qu’il est déjà de retour chez lui.

Le garçon atteint d’épilepsie sévère devait au départ être hospitalisé 11 jours après sa délicate intervention neurochirurgicale.

Il sera finalement resté à l’hôpital huit jours.

«Il a surpris les médecins et le neurologue», affirme sa mère, Meggie Perron, soulagée d’être enfin de retour chez elle avec son fils.

«Il va bien»

Il a recommencé à marcher et ses expressions faciales, un de ses outils de communication, sont de plus en plus présentes, souligne Mme Perron.

«Il va bien, je suis contente. J’ai espoir», dit-elle.

Qui plus est, le garçon de 9 ans n’a pas eu de convulsions depuis son opération. Une «excellente» nouvelle, soutient sa mère.

«Moins sur le qui-vive»

Plus calme, Samuel a aussi désormais un regard «plus soutenu», affirme Mme Perron.

«Avant, il déviait beaucoup du regard, changeait souvent de position, bougeait beaucoup. Je trouve que depuis l’opération, il a l’air plus détendu, moins sur le qui-vive», explique-t-elle.

Vendredi, Samuel a même esquissé un premier sourire depuis son opération, au plus grand bonheur de sa mère. «Je l’attendais!» a-t-elle dit.

Même si son cerveau traite maintenant les informations d’une manière complètement différente, il devrait pouvoir retourner sur les bancs de l’école spécialisée Madeleine-Bergeron, d’ici deux semaines, affirme sa mère.

Opération très rare

Mercredi de la semaine dernière, Samuel a subi une callosotomie à l’Hôpital de Montréal pour enfants, une opération très rare qui n’y a été pratiquée que trois fois au cours des dix dernières années.

Celle-ci a pour but de sectionner le corps calleux qui relie les deux hémisphères du cerveau.

L’objectif est de diminuer le nombre et l’intensité des crises, en plus de permettre de circonscrire l’activité électrique dans son cerveau.

20 à 50 crises par jour

Pendant ses premières années de vie, il vivait de 20 à 50 crises par jour, lui causant de violentes projections vers l’avant.

Plus récemment, Samuel était victime d’au moins une crise par semaine, mais «très intense».

Celle-ci pouvait parfois s’étirer sur une période de 48 heures, ce qui nécessitait une hospitalisation d’urgence, relate sa mère.

Une interventionde plus de 8 heures

22 février: Samuel Méthot subit une intervention rare au cerveau, appelée callosotomie, à l’Hôpital de Montréal pour enfants. L’opération dure plus de 8 heures.

23 février: Samuel quitte les soins intensifs.

24 février: il réagit bien à son opération. Il évite les complications postopératoires.

2 mars: Samuel est de retour à la maison.