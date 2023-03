Le plan du week-end (1er Grand Prix de F1 de la saison)

C’est une tradition dans la famille: regarder le premier Grand Prix de Formule 1 en sirotant une bonne bouteille de vin. La F1 a d’ailleurs été le sujet de ma toute première chronique vin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec il y a bientôt... 10 ans. Le temps file plus vite qu'un bolide de course! Voici cinq vins qui vous feront passer une bonne fin de semaine.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Patrick Baudouin, Effusion 2020, Anjou, France 36,00$ - Code SAQ 11909498 – 11,5% - Bio

On débute avec du ch’nin de compétition. Patrick Beaudouin, ardent défenseur de ce magnifique cépage et des lieux qui lui donnent vie, nous en propose ici une magnifique version. Bien parfumé avec des notes de poire, de silex, de miel et de cire. En bouche, le vin étonne par son gras et sa densité, tout en restant aérien et complètement sec. Un tour de force à ne pas rater.

★★★★ $$$

Yannick Amirault, Cote 50 2021, Bourgueil, France 25,20$ - Code SAQ 10522401 – 12,5% - Bio

Les vins de ce domaine sont à acheter les yeux fermés. Benoît, le fils de Yannick, continue d’affiner son style avec des vins axés sur la pureté du fruit et la finesse des tanins. Cette cuvée porte-étendard du domaine en est la preuve. Malgré un millésime difficile, le vin paraît mûr et termine sur une trame fumée/végétale qui apporte une élégance certaine.

★★★ $$1⁄2

Domaine Dalamara, Naoussa 2020, Grèce 30,25$ - Code SAQ 14980775 – 14% - Bio

La magie du Xinomavro révélée pour vous par Kostis Dalamara, cinquième génération de vignerons de cette magnifique région de Grèce. On parle ici de cinq petits hectares de vieilles vignes (certaines dépassant les 90 ans) franches de pied! Tout est bio et sans intrants chimiques. Si vous aimez les fabuleux vins d’Apostolos Thymiopoulos (la cuvée Terre et Ciel 2020 vient aussi d’arriver à la SAQ et c’est de la bombe (32,50$ – Code SAQ 11814368 – 14% ★★★★ $$$), vous allez adorer!

★★★1⁄2 $$$

Tenuta Sette Ponti, Crognolo 2019, Toscana, Italie 29,50$ - Code SAQ 11915038 – 14,5%

Les vins du domaine se démarquent par leur style bien moderne avec des profils axés sur l’opulence et la richesse. Le 2019 n’y échappe pas avec un nez intense de fruits noirs, de prune, de moka et de cèdre. En bouche, on sent la matière caressante, presque veloutée et des tanins dociles bien intégrés. Finale ample et chaleureuse. Si vous aimez les vins plantureux comme le Liano d’Umberto Cesari, vous ne serez pas déçu!

★★1⁄2 $$1⁄2

Domaine Sérol, Éclat de granite 2021, Côte Roannaise, France 24,40$ - Code SAQ 14185000 – 12,5$ – Bio

On termine avec un gamay électrisant! L’énergie du vin, au nez comme en bouche, frappe comme la foudre. Des notes de fraise, de framboise, de pivoine et une touche végétale du plus bel effet. Matière soyeuse, des tanins délicats, une acidité vibrante. Pas le plus long, mais beaucoup de plaisir à chaque gorgée. Un peu de réduction en ouverture; il est préférable de le passer en carafe ou de l’ouvrir une trentaine de minutes avant le service en prenant soin de retirer l’équivalent d’un bon verre pour faire respirer la bouteille. Servir frais. Prendre soin d’en garder une bouteille pour ouvrir cet été.

★★★ $$1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.