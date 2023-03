Les jeux du Québec: Un parcours parsemé d’embûches

Rivière-du-Loup | Quand les projecteurs illumineront les athlètes dans un amphithéâtre rempli à craquer ce soir, c’est avec beaucoup d’émotions que les membres de la première heure du comité organisateur assisteront à la cérémonie d’ouverture de la 56e finale des Jeux du Québec.

• À lire aussi: Quand Rivière-du-Loup a damé le pion à Sainte-Foy

• À lire aussi: Les Jeux du Québec: 50 ans d’histoires folles

Avec émotion et possiblement les yeux dans l’eau... C’est que l’événement initialement prévu en 2021 a été remis une première fois et puis une deuxième fois en raison de la pandémie.

« En 2022 quand on a dû annoncer l’annulation des Jeux sans savoir si on allait les présenter en 2023, ç’a été crève-cœur », se rappelle la directrice générale du comité Karine Malenfant avec un trémolo dans la voix.

Depuis 2018, l’ancienne dirigeante de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup y avait mis toutes ses tripes et voilà que le satané virus venait encore tout bousiller.

« Je me souviendrai toujours, le 16 décembre 2021, nous avions une réunion du CA et c’est cette journée que François Legault était en conférence de presse [pour annoncer qu’il ne serait finalement pas possible de faire des rassemblements de 20 personnes à Noël] », explique Mme Malenfant.

En plein congé du temps des Fêtes, les organisateurs ont dû se réunir d’urgence le 31 décembre avant de confirmer l’annulation des Jeux 2022.

« Se retrousser les manches »

L’expression québécoise « se retrousser les manches » a pris tout son sens quand quelques semaines plus tard, en février, le comité de Rivière-du-Loup a envoyé une autre demande à Sport Québec pour repousser la 56e finale en 2023.

La bonne nouvelle du gouvernement ne viendra qu’au mois de juin. Enfin, Karine Malenfant et son équipe y seront ce soir, sur les blocs de départ pour cette course effrénée que représente la tenue des Jeux du Québec.

« Maintenant, rien ne pourra nous arrêter », confie-t-elle au Journal en riant.

Elle souligne qu’il y avait 40 personnes sur le bureau de direction des Jeux en 2021 et de ce groupe, il n’en reste que trois.

Entretemps, des employés qui avaient demandé un congé sans solde ou pris une année sabbatique ont dû quitter leur poste. Tout comme d’autres qui ont décidé de relever de nouveaux défis professionnels devant l’incertitude.

Ce qui fera dire à la directrice que de former trois équipes en trois ans, en pleine pénurie de main-d’œuvre, pour l’organisation des jeux du Québec aura possiblement été son plus grand défi.

Sans appel de candidatures

Après deux refus dans les années 2000, la Ville de Rivière-du-Loup a finalement réussi à obtenir la présentation des Jeux du Québec pour une deuxième fois dans son histoire.

Et ce privilège, les Louperivois le doivent en partie à la Ville de Montréal qui fêtait le 40e anniversaire des Jeux olympiques en 2016.

Pour l’occasion, la Métropole avait en quelques sortes obtenu une permission spéciale, sans appel de candidature, pour présenter les Jeux du Québec.

C’est à ce moment que Michel Morin, alors maire de Rivière-du-Loup, voit une porte s’ouvrir et demande à Sport Québec de profiter du même « passe-droit » pour le 50e anniversaire des Jeux, en 2021.

« Ça devenait difficile de rivaliser avec les grosses villes », reconnaît Karine Malenfant.

Malgré le processus sans appel de candidatures, Rivière-du-Loup a dû satisfaire tous les critères de sélection avant que Sport Québec rende officielle la tenue des Jeux du Québec dans la ville qui compte maintenant 20 000 citoyens comparativement à 13 000 habitants en 1971.

Discipline 2023