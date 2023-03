Perquisition à Vaudreuil-Dorion: un arsenal acheté en toute légalité

La majorité de l’arsenal saisi par la GRC chez deux frères de Vaudreuil-Dorion adhérant à des idéologies néonazies et ayant mis sur pied un réseau de trafic d’armes a été acquis de façon légale puisqu’ils possédaient des permis valides.

Joshua Madden, 31 ans, et Jordan Madden, 29 ans, ont été formellement accusés de trafic d’armes hier au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. Des accusations de possession d’arme prohibée et d’usage négligent d’arme à feu s’ajoutent également au dossier du plus jeune.

Capture d'écran,GLOBAL NEWS et photo tirée de Facebook

Les présumés trafiquants d’extrême droite, jusque-là inconnus des autorités, demeurent en liberté en attendant la suite des procédures. Ils doivent revenir devant le juge à la fin mai.

Détenteurs de permis de possession d’armes bien valides, les frères se seraient procuré les armes à la fois sur des sites légitimes et sur le dark net. Leur réseau de revente bien organisé se serait toutefois limité au marché canadien, précise la Gendarmerie royale du Canada.

« Loups solitaires »

Tout indique que le duo agissait en « loups solitaires » et n’était pas relié à quelconque organisation criminelle, indiquent nos sources.

Les enquêteurs ont en effet eu des mois afin de faire le tour de leurs potentiels liens d’affaires et de leur entourage, puisqu’ils ont perquisitionné la résidence de leur père, où ils vivent, l’automne dernier.

C’est l’analyse des nombreuses armes retrouvées chez eux qui explique le délai entre l’opération policière et le dépôt formel des accusations cette semaine. En effet, 37 armes à feu, 10 000 munitions, 200 chargeurs à haute capacité et du matériel associé à des idéologies d’extrême droite ont été récupérés par les policiers dans le cadre de cette enquête de sécurité nationale.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC

« On a saisi beaucoup de choses et chaque pièce, chaque arme, chaque chargeur doit être analysé. Pour vous donner une idée, on a placé environ la moitié de ce qui a été saisi sur la table pour la photo parce qu’on n’avait pas de table assez grande », dit le sergent Poirier avec une pointe d’humour.

Des armes permises au Canada

D’ailleurs, en analysant les photos fournies par la GRC, un spécialiste en armes indique que la majorité d’entre elles sont permises au Canada.

« Bien que ce soit préoccupant, surtout en voyant la quantité de munitions, force est d’admettre que la majorité des armes sont sans restriction », explique l’ex-instructeur de tir de la police de Montréal André Gélinas.

La GRC estime que, bien que les frères Madden semblent adhérer à des idéologies néonazies, rien ne permet de croire qu’ils avaient fomenté un plan violent ou une quelconque attaque.

« Ça semblait vraiment être un réseau mis sur pied dans un but pécuniaire », ajoute le sergent Poirier.

Quoi qu’il en soit, la situation demeure inquiétante pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), qui se questionne notamment sur l’identité des acheteurs et sur les profits générés.

« Il faudrait voir à qui ils revendaient des armes, parce que s’ils rendaient des armes disponibles à des gens partageant leur idéologie et s’ils se servaient du trafic pour financer des activités idéologiques violentes, c’est très préoccupant », explique Louis Audet Gosselin, directeur scientifique et stratégique au CPRMV.