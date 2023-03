Petits cuisiniers à l’œuvre

Pendant la relâche, lorsque les enfants se pointent dans la cuisine à la recherche d’une collation ou d’un en-cas qui pourrait les rassasier, proposez-leur d’utiliser des accessoires qui leur donneront envie de mettre la main à la pâte.

Couteau et éplucheur

Photo tirée du site web ikea.ca

Si un enfant n’est pas encore prêt à manier les mêmes couteaux que les adultes, il aimera sûrement cet ensemble comprenant un éplucheur facile à saisir et un couteau conçu pour assurer sa sécurité. Celui-ci possède une pointe arrondie, de même qu’une protection et une poignée qui empêche les petits doigts de glisser sous la lame.

ikea.ca > 7,99 $

Petit tablier

Photo tiree du site web ikea.ca

Parce que la farine et d’autres ingrédients peuvent parfois se retrouver sur les vêtements et même dans les cheveux, les cuisiniers en herbe gagnent à revêtir un tablier et un chapeau de chef, comme le font d’ailleurs les professionnels. Cet ensemble en polyester propose un chapeau élastique qui s’adapte à toutes les têtes et un tablier doté d’une fermeture facile à utiliser par un enfant.

ikea.ca > 9,99 $

Bols antidérapants

Photo tirée du site web canadiantire.ca

Ces bols à mélanger de 2,5, 3,5 et 4,5 pintes présentent trois caractéristiques qui devraient réjouir les apprentis pâtissiers, c’est-à-dire trois couleurs différentes, une base antidérapante et un bec verseur. Non seulement ils sont attrayants, mais ils restent bien en place sur le comptoir et réduisent les risques de dégâts au moment de manipuler les mélanges. En plus, ils vont au lave-vaisselle.

canadiantire.ca > 39,99 $

Petits gâteaux

Photo tirée du site web starfrit.com

Pour initier les enfants à la pâtisserie sans utiliser l’imposante cuisinière, pourquoi ne pas privilégier l’un des nombreux mini-appareils électriques offerts sur le marché, comme cette machine à petits gâteaux de Starfrit ? Sa surface de cuisson antiadhésive facile à nettoyer permet de concocter sept petits gâteaux à la fois. Il ne reste ensuite qu’à les décorer.

starfrit.com> 39,99 $

Accessoires d’apprentis

Photo tirée du site web rabotdbois.com

Lorsqu’un jeune enfant souhaite imiter un adulte pour la préparation des repas, lui proposer des accessoires qui conviennent à ses petites mains, encore maladroites parfois, peut nourrir sa passion pour la cuisine. En coupant des ingrédients sur cette planche en bois, à l’aide de ce couteau en bois « D-Zenfants » de Rabot D. Bois, il se sentira en sécurité pour continuer son apprentissage.

rabotdbois.com > 42,49 $ ou 51,50 $ (pour une version personnalisée)