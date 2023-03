Publicités amaigrissantes: une anorexique se confie

De plus en plus de publicités se bousculent sur nos différents fils d’actualité et certaines ont plus d’impact que d’autres, comme c’est le cas des publicités amaigrissantes.

La majorité des gens exposés à ce genre de contenu n’en fera probablement pas de plat. Mais, qu’en est-il pour les personnes vivant avec un trouble alimentaire, comme l’anorexie ? Pour Chloée*, cela lui donne envie de rechuter.

«Ça me fait questionner sur tous les progrès que j’ai déjà fait. Y’a une pensée intrusive qui passe automatiquement dans ma tête qui me dit : demain, mange pas», a-t-elle affirmé.

Ce qu’elle ressent n’est pas hors du commun, selon Marilou Ouellet, docteure en psychologie spécialisée en troubles alimentaires. Elle a expliqué qu’en moyenne, le tiers des personnes ayant été diagnostiquées avec un trouble alimentaire vont conserver des symptômes de la maladie. Malgré tout, elles peuvent relativement être capable de vivre de façon «normale».

Plusieurs professionnels restent à la disposition de tous dans le but de prévenir ou de guérir un trouble alimentaire, a ajouté Mme Ouellet. Les médecins de famille, psychologues, psychothérapeutes et travailleurs sociaux en sont quelques exemples.

«Il ne faut pas hésiter à en parler». Selon anorexie et boulimie Québec (ANEB), cette maladie «vient masquer une réelle souffrance, une haine envers soi-même, un dégoût profond de notre personnalité, le sentiment d’être indigne d’amour, la peur du rejet et de l’abandon.»

La ligne d’écoute d’ANEB Québec reste disponible au 1-800-630-0907 ou au 514-630-0907

*L’identité de la personne a été modifiée pour des raisons de confidentialité