Québec élargit l’interdiction à TikTok aux organismes publics

Après les fonctionnaires et les élus, Québec élargit l’interdiction d’utiliser TikTok à l’ensemble des organismes publics qui ne pourront plus utiliser l’application pour leurs campagnes publicitaires ou à toute autre fin.

C’est ce qu’indique une note envoyée jeudi aux dirigeants de l’information du gouvernement du Québec par un sous-ministre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

«À compter d’aujourd’hui et ce jusqu’à nouvel ordre, il est interdit à tout organisme public assujetti à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement d’utiliser les services de la plateforme TikTok pour générer du nouveau contenu dans le cadre de campagnes publicitaires, pour relayer des annonces, recruter du personnel ou pour toute autre fin», peut-on y lire.

La note recommande également aux sociétés d'État de donner suite à cette directive.

Le 27 février, le gouvernement avait déjà interdit l’application chinoise sur les appareils mobiles utilisés par les fonctionnaires.

Le lendemain, l’Assemblée nationale a fait savoir que l’utilisation de TikTok était désormais proscrite pour son personnel administratif. Tous les partis politiques ont emboîté le pas, et ont fait savoir que leurs députés supprimeraient l’application, même si la directive du parlement ne s’appliquait pas à eux.