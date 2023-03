Qui appuie Justin Trudeau? Le distrait, l’aveugle et l’ignorant

Je ne réponds jamais aux commentaires sur mes chroniques, car je ne ferais que cela de mes journées. Je les lis tous cependant.

Ces commentaires m’aident parfois à percer certains mystères.

Chaque jour nous apporte une nouvelle révélation sur l’ingérence chinoise au profit du PLC lors des élections.

Cela s’ajoute aux autres scandales libéraux: Roxham, passeports, endettement stratosphérique, SNC-Lavalin, WE Charity, vacances de Trudeau sur l’île d’un ami, etc.

Raisons

Mercredi, je posais la question: comment peut-on encore appuyer Justin Trudeau?

Je posais aussi une deuxième question: un Québécois francophone pourrait-il me donner une seule raison positive de l’appuyer?

Par raison positive, j’entends une raison autre que le fait qu’il n’est ni conservateur ni bloquiste.

Des lecteurs ont tenté de répondre à cette deuxième question et, du coup, répondaient, sans s’en rendre compte, à la première.

Je vais les regrouper en trois grandes catégories.

D’abord, un lecteur me dit: «Facile de critiquer quand on a personne d’autre à proposer. L’alternative est bien pire».

Je demande un argument autre que «c’est le moins pire»... et on me répond: «c’est le moins pire».

Ces gens sont distraits, lisent trop vite, ou n’ont vraiment aucun argument positif.

La seconde catégorie est celle des adorateurs aveuglés.

Ils lèvent leurs yeux humides vers Trudeau comme s’il était le gourou d’une secte.

On me dit:

«Justin Trudeau est un individu extrêmement charismatique. (...). Son parcours indissociable de la politique internationale et médiatique font de lui le seul et unique successeur du trône Canadien».

Sérieusement, vous voulez répondre quoi à ça?

Dans la même catégorie de l’aveuglement, on me propose l’explication suivante :

«Dans mon entourage, Trudeau a plus d’appui chez les femmes que chez les hommes. Quand je leur demande pourquoi, elles me répondent que c’est parce qu’elles le trouvent beau».

Je crois sur parole ce lecteur. Des gens voteraient pour lui... parce qu’il est beau.

La troisième catégorie serait tout simplement celle des ignorants, mise en lumière par ce commentaire:

«Il y a beaucoup de monde, pour ne pas dire la majorité, qui ne suivent pas la politique. (...). Ils vont voter sans savoir pour qui ils votent, ce qu’ils votent, quels sont les impacts de leur vote. Malheureusement, c’est la société».

Ce monsieur a tristement raison. Il y a des gens totalement perdus, qui ne suivent pas l’actualité et qui demandent à leurs proches: «Je dois voter pour qui déjà?»

33 % !!!

On prête à Churchill ce mot d’esprit: le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de cinq minutes avec l’électeur moyen.

Il n’a jamais dit cela, mais je suis sûr qu’il le pensait.

Maintenant, additionnez les distraits, les groupies, les ignorants et assaisonnez généreusement d’épices exotiques.

Mélangez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de «mottons», mettez au four à 375 degrés pendant 45 minutes, et vous avez le tiers des votes au Québec.

Déprimant? Évidemment.