La huitième édition de la Soirée gastronomique Charles-Bruneau présentée par IGA et sous la présidence d’honneur de Mireille Thibodeau, vice-présidente, achats et mise en marché chez Sobeys, a récolté la somme de 361 000 $. Le thème de la soirée était le cœur de l’effervescence des années folles et de la prohibition.

Photo fournie par la Fondation Charles-Bruneau

La présidente d’honneur, Mireille Thibodeau, vice-présidente, achats et mise en marché chez Sobeys, est en compagnie de Florence Breton, guérie d’un cancer pédiatrique et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau, et de Dominic Arpin.

Mario Plourde, président et chef de la direction chez Cascades et membre du CA de la Fondation, Patrick Normand, Nathalie Lord et Richard Laramée, président du CA de la Fondation, ont dégusté de la bonne cuisine.

Marc-André Larose, membre du CA de la Fondation, et Mélanie-Ghanimé accompagnent Mathilde Larose, guérie d’un cancer pédiatrique, et Guillaume Lambert.

Les comédiens Guillaume Cyr et Michel Olivier Girard entourent les bénévoles Karine Mainville et Éric Lafleur.

Guylaine Tremblay est accompagnée de Sarah-Lou, en rémission d’un cancer pédiatrique, et de Paul Doucet, porte-parole de la Fondation.

L’équipe de la Fondation a accompli un travail remarquable alors qu’on voit la dynamique Rébecca Dumont, DG de la Fondation, Pierre St-Laurent, chef de l’exploitation chez Empire Company Sobeys et membre du CA de la Fondation, Vincent Leclerc et Mélanie Pilon.

Parmi les nombreuses personnalités publiques, il y avait Jasmin Roy, Mario Dumont et Isabelle Huot.