Sophie Nélisse enceinte dans «Yellowjackets»

Plus le premier épisode de la saison 2 de Yellowjackets approche, plus les membres de la distribution taquinent les fans à l’aide d’extraits et de photos. C’est le cas de Sophie Nélisse qui présente sa Shauna « très enceinte » dans une nouvelle courte vidéo.

Ce nouvel extrait concocté par Entertainment Weekly propose un plan séquence présentant chacun des personnages principaux adolescents, puis à l’âge adulte de Yellowjackets.

Il s’ouvre sur la Québécoise Sophie Nélisse dont le personnage de Shana apparaît enceinte de plusieurs mois, toujours coincée dans la forêt mystérieuse au cœur de l’hiver. On voit ensuite les autres personnages principaux et leurs pendants adultes sur fond de musique inquiétante. Au loin, des voix répètent « Nous entendons la nature sauvage et la nature sauvage nous entend » de manière menaçante.

La vidéo fait la promotion d’un reportage du magazine Entertainment Weekly à la suite de la visite du plateau de tournage de la série, à Vancouver. « Yellowjackets prépare (*les fans) pour une saison 2 intenses », titre le magazine.

Alors que le personnage pleure la disparition de sa meilleure amie, Sophie Nélisse a confié au magazine: « En raison des circonstances, elle ne s'en sort pas vraiment comme vous le feriez normalement ».

Comme la jeune Shauna est enceinte, diverses théories de téléspectateurs sont lancées depuis un moment; dont celle que les survivantes mangeraient le bébé. Une ligne que les créateurs ont affirmé ne pas souhaiter franchir.

« Ils ne vont pas manger le bébé », a expliqué la comédienne de 22 ans, avant d'ajouter « Mais décapiter des chiens ? Totalement. »

La série suit une équipe féminine de soccer coincée dans une forêt (hantée?) pendant 19 mois à la suite de l’écrasement de leur avion. Elle met notamment en vedette Christina Ricci et Juliette Lewis. L’acteur du Seigneur des anneaux, Elijah Wood, ainsi que le Québécois François Arnaud se joindront à la distribution de la 2e saison.