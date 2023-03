Un délinquant sexuel de Sherbrooke arrêté à nouveau

Un délinquant sexuel de Sherbrooke a été arrêté à nouveau après être tombé dans un piège que lui avaient tendu les policiers. Marc Banfill, 45 ans, avait organisé un rendez-vous dans une chambre d’hôtel avec une fillette de 8 ans et sa mère, mais cette dernière était en fait un policier.

Grâce à cette opération d’infiltration virtuelle, les policiers ont pu procéder à l’arrestation de Marc Banfill jeudi soir à son domicile de la rue LaRocque à Sherbrooke.

Vendredi, l’individu de 45 ans a comparu devant le Tribunal pour faire face à quatre chefs d’accusation, dont production et distribution de pornographie juvénile ainsi que d’avoir conclu une entente ou arrangement dans le but de commettre une infraction d’ordre sexuelle à l’égard d’un enfant.

«L’accusé s’est adressé à la mère virtuelle d’un enfant virtuel de 8 ans, qui était en fait un policier, raconte la procureure du DPCP, Marie-Ève Phaneuf. Ils avaient convenu de se rendre dans une chambre d’hôtel les trois ensemble pour se livrer à des relations sexuelles.»

En 2016, Marc Banfill avait écopé d’une peine de pénitencier fédéral pour avoir commis des crimes en matière de pornographie juvénile. Son nom avait d’ailleurs été inscrit au registre des délinquants sexuels. Au moment de son arrestation, il était toujours sur le coup d’une ordonnance.

L’homme de 45 ans demeurera derrière les barreaux au moins jusqu’à mardi, date à laquelle son enquête sur remise en liberté a été fixée : «Compte tenu des antécédents de monsieur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, nous nous opposons à sa remise en liberté, indique Me. Phaneuf. On considère également que le risque de récidive est important.»