Un restaurant phare La Cage à Place de la Cité l’an prochain

Le Groupe Grandio, qui regroupe notamment La Cage et Restos Plaisirs, est en mode investissement dans la région de Québec et offrira des nouveautés à sa clientèle dans les prochains mois.

Plus de 2 M$ seront investis dans l’ouverture, début 2024, du restaurant phare de La Cage à Québec.

D’une superficie de 9000 pieds carrés et en version modernisée, à la fois plus verte et plus techno, cette nouvelle brasserie sportive, qui redéfinira l’image de l’enseigne, serait située à Place de la Cité, dans le local laissé libre par La Voie Maltée (autrefois Le Beaugarte). Quelques détails restent à régler.

« C’est un site privilégié, avec une belle visibilité, et Québec est une ville extrêmement importante pour nous, alors on est très excités », a confié le PDG de Grandio, Jean Bédard, en entrevue au Journal.

Il cherchait depuis une dizaine d’années à relocaliser le restaurant de Laurier Québec, situé dans un passage peu fréquenté à côté du défunt La Baie.

Cette adresse sera fermée dans les prochains jours et la cinquantaine d’employés a la possibilité d’aller travailler dans les autres restaurants de Grandio.

« On ne laisse aller personne, on fait tout pour les garder avec nous », a confié Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs.

Brasserie japonaise

Grandio va par ailleurs ouvrir à Québec, à la fin de cette année, une première brasserie japonaise, IRU Izakaya.

Il s’agit d’un nouveau concept lancé au printemps 2022 à Brossard et qui fait fureur auprès d’une clientèle jeune.

IRU sera situé à Place Ste-Foy, à côté du Cochon Dingue.

Le Cochon Dingue vers Montréal

En plus de rénover le plus grand des Cochon Dingue sur le boulevard Lebourgneuf au coût d’un million de dollars dans les prochains mois, on verra aussi la célèbre enseigne gagner la Rive-Sud de Montréal.

D’ici quelques semaines, l’entreprise prévoit avoir signé un bail pour ouvrir un premier restaurant près de la métropole.

« Ça fait 30 ans qu’on nous demande quand nous allons ouvrir à Montréal. On pense que la réception sera excellente et on commence là où on a le plus de chances de parler à une clientèle qui nous ressemble, » souligne Pierre Moreau.

Un marché en redéfinition

L’association avec Grandio permet à Restos Plaisirs de bénéficier d’une expérience de plusieurs décennies sur ce marché.

La force du groupe, qui a aussi le soutien de Champlain Groupe Financier pour son expansion, permet de bien se positionner dans un marché de la restauration en redéfinition après l’épreuve de la pandémie.

« Des gens moins bien outillés et qui n’ont pas notre taille ne seront pas capables de passer à travers les défis actuels. Ça nous permet de consolider et de continuer à développer nos marques », affirme M. Moreau.

Pour Jean Bédard, la vitalité du groupe le rend plus attirant auprès de la main-d’œuvre.

« C’est bon pour les équipes, c’est mobilisant et ça donne des opportunités à nos gens, dit-il depuis la France, où La Cage va ouvrir cet été à Bordeaux une première franchise.

Le Groupe Grandio

Né de l’association du Groupe Sportscene et de Restos Plaisirs

et de 3800 employés

employés 55 restaurants (La Cage, Cochon Dingue, Moishes, IRU, Café du Monde, etc.)

(La Cage, Cochon Dingue, Moishes, IRU, Café du Monde, etc.) Siège social : Boucherville