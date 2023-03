Entreprise autorisée à vendre de la cocaïne: Trudeau se dit «choqué», Santé Canada corrige le tir

Justin Trudeau se dit «choqué» et Santé Canada ordonne une correction après qu’une entreprise canadienne de biotechnologie a affirmé avoir obtenu le droit de «légalement posséder, produire, vendre, et distribuer de la feuille de coca et de la cocaïne» en Colombie-Britannique.

• À lire aussi: Une entreprise autorisée par Santé Canada à vendre de la cocaïne

«C’est vrai que Santé Canada permet à certaines compagnies pharmaceutiques, pour des besoins de recherche et des besoins médicaux extrêmement limités l’utilisation de ce produit-là. Mais il n’y a aucune intention, il n’y a aucune permission de vendre ça sur le marché et de partager ça avec les Canadiens», a déclaré le premier ministre en point de presse au Manitoba, vendredi.

La confusion émanerait d’un bref communiqué publié jeudi par la canadienne Sunshine Earth Labs.

Dans celui-ci, l’entreprise se vantait d’avoir obtenu une licence non seulement pour de la cocaïne mais pour d’autres drogues dures comme l’héroïne, de la MDMA, de l’opium et de la morphine.

Le problème, c’est que l’entreprise n’a pas explicitement déclaré que les produits vendus étaient réservés à une utilisation très limitée, soit dans un contexte médical, créant un flou autour de son annonce.

Une source au gouvernement fédéral a indiqué que Santé Canada avait fait parvenir une lettre à l’entreprise, lui intimant de publier un nouveau communiqué pour corriger le tir, au risque de perdre ses licences.

Plus de détails suivront.