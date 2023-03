WINNECKI née CÔTÉ, Suzanne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Suzanne Côte Winnecki survenu le 14 février 2023, à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse adorée de monsieur David Winnecki depuis presque 52 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel et Ann (Marcus), ses petits-enfants, Nicolas et Jean-Christophe, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 mars 2023, de 11h30 à 14h à la :Une cérémonie sera célébrée à 14 h en la chapelle de la Résidence funéraire Laval. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion en allant sur le :suzanne-suzanne-cote-winnecki-242508/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital de la Cité de la Santé.