BRUNET, Berthold



À Saint-Eustache, le 2 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Berthold Brunet, époux de feu Marcelle Nadon.Précédé de sa fille Manon, il laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (Gaétan), Luc (Anne-Marie), Philippe (Manon), sa conjointe Diane Campeau, ses petits-enfants : Jo-Annie (Francis), Pierre-Luc (Nancy), Catherine (Valérie), Marie-Hélène (Hugo), Jean-Luc (Émilie) et Charles, ses quatre arrière-petits-enfants, ses soeurs Paulette (Pierre) et Madeleine (feu André) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mars à compter de 9h en :1028 CHEMIN PRINCIPALSAINT-JOSEPH-DU-LAC, J0N 1M0Les funérailles auront lieu ce même vendredi, à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.La direction des funérailles fut confiée au complexe funéraire :