DAIGNEAULT, Normand



À Montréal, le 22 février 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Normand Daigneault.Il a terminé son cours classique à Saint-Pierre-Claver, son diplôme en archivistique à l'UdeM et sa formation de relieur.Après son expérience de disc jockey, son emploi de rédacteur au département du microfilm pour l'assurance-chômage, il s'est consacré à sa vocation de libraire. Puis, il travaillait à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Lucie Poirier et son fils Benjamin Poirier, ses soeurs Carole et Sylvie, son filleul Patrick Lauzon, ses neveux et sa nièce, des membres du Club de Fumeurs de Pipes ainsi que ses amis et collègues du monde livresque.Un hommage est prévu ultérieurement.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com