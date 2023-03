Voici 20 actrices inspirantes du petit écran québécois

Elles sont indépendantes, professionnelles, ambitieuses. Ce sont des femmes de tête, des femmes de carrière, des mères, des sœurs, des amies, des amoureuses. Des battantes, aussi, éprises de justice et d’équité. Des femmes qui jonglent avec la réalité actuelle face à la complexité de notre société, de nos liens interpersonnels, de la conciliation nécessaire. Coup d’œil sur 20 personnages marquants dont les combats du quotidien marquent notre esprit.

Emmanuelle St-Cyr

(SUZANNE CLÉMENT) DANS STAT

Photo fournie par Eric Myre

Urgentologue et cheffe de l’urgence de l’hôpital Saint-Vincent, Emmanuelle carbure à l’adrénaline. Avec elle, tout est clair, les choses roulent rondement et chacun a envie de se dépasser. Les patients sont sa priorité, parfois même aux dépens de sa propre sécurité. Elle est aussi disponible pour ses amis et son frère, et elle aime organiser des soupers bien arrosés. Si elle peut sembler se laisser étourdir par le travail et par des relations sans lendemain, c’est qu’Emmanuelle comprend difficilement la mort de son conjoint et la fuite de son fils. Elle monte pourtant la garde pour tous ceux qu’elle aime et sur lesquels elle veille.

Gabrielle Laflamme

(ÈVE LANDRY) DANS À CŒUR BATTANT

Photo fournie par Eric Myre

Procureure de la Couronne, Gabrielle est entièrement dédiée à la défense de ses clients. La violence conjugale est son combat. C’est une femme de tête qui ne se laisse pas impressionner. Si elle ne peut pas aider une femme en détresse, elle va faire tout en son pouvoir pour lui offrir les meilleures conditions. Cette dévotion cache, on le sent petit à petit, une vulnérabilité du passé dont elle s’est servie pour en faire sa force.

Maya Déry

(SOPHIE CADIEUX) DANS L’ÉCHAPPÉE

Photo tirée de la page Facebook de L'Échappée

De prime à bord, la sergente n’avait pas beaucoup de façon lorsqu’elle est débarquée à Sainte-Alice. Elle ne sourit pas beaucoup. Elle est directe, entêtée, perspicace. Elle est à la fois bouillante et brillante. Devant les suspects, rien ne l’impressionne. Elle les observe et décèle savamment leurs failles. Elle est aussi redoutable qu’efficace.

Cindy Castonguay

(ÉVELINE GÉLINAS) DANS ALERTES

Photo fournie par Dominique Perron

Enquêtrice de la brigade antigang, Cindy n’a pas froid aux yeux. Et rien ne peut l’arrêter de travailler, pas même une blessure par balle qui l’oblige à faire ses descentes armée d’une canne. Elle a son franc-parler, s’exprime avec humour, sans détour. Elle a déjà infiltré le crime organisé, ce qui lui permet d’avoir certains contacts privilégiés qu’elle visite le temps d’un plat de carbonara. Elle fait maintenant équipe avec Lily-Rose, une autre femme forte. Un duo qui ne s’en laisse pas imposer.

Chantal Daigle

(ÉLÉONORE LOISELLE) DANS DÉSOBÉIR

Photo d'archives, Agence QMI

Toutes les femmes du Québec et même du Canada doivent remercier Chantal Daigle d’avoir mené il y a une trentaine d’années un combat historique, celui de donner le droit à une femme de disposer de son corps comme elle l’entend. Elle était dans la jeune vingtaine lorsqu’elle a tenu tête à Jean-Guy Tremblay, avec lequel elle entretenait une relation toxique. Après être tombée enceinte, elle le quitte et demande à se faire avorter. Opposé à son choix, il l’entraîne dans un processus judiciaire qui marquera un grand pas dans l’histoire des femmes.

Cindy

(MARIE-LAURENCE MOREAU) DANS LÉO

Photo fournie par Encore Télévision

Cindy a un impact positif sur les gens qu’elle côtoie. Elle est douce et patiente. En entrant dans la vie de Léo, cet adulescent sans grande ambition, elle lui a donné envie d’atteindre des buts. Cindy s’est toujours occupée de son frère, qui vit avec une déficience intellectuelle, elle passe beaucoup de temps avec sa mère, qui souffre d’Alzheimer, en plus d’être maman. Professionnellement, elle a accédé à la direction de l’usine Dubeau en plus d’aider Léo à bâtir sa propre entreprise. La conciliation travail-famille a ici toute une ambassadrice.

Sarah

(MARIE-EVELYNE LESSARD) DANS HÔTEL

Photo fournie par TVA

Il n’est pas évident d’être catapulté dans un milieu qu’on connaît peu et surtout dans l’adversité. C’est ce qu’a vécu Sarah en acceptant de devenir la nouvelle directrice de l’Hôtel Dumont. Sarah a toutes les qualités pour le poste, mais doit conjuguer avec le fils de la propriétaire qui s’attendait à y accéder et avec un directeur adjoint pas toujours à la hauteur vivant ses propres enjeux. Elle apprend à la dure.

Margot

(MARGOT BLONDIN) DANS LES BRACELETS ROUGES

Photo fournie par TVA

On dit souvent que les jeunes atteints d’une grave maladie deviennent plus forts pour ne pas inquiéter davantage leurs parents. C’est le cas de Margot, une force de la nature. Elle vit avec un terrible diagnostic, cancer des ovaires, une maladie qui a emporté sa mère. Elle est préoccupée par son père, en deuil, qui sombre dans l’alcool. Le soutien, elle le trouve auprès de ses camarades de chambres qui jonglent avec des défis semblables aux siens. Margot reste forte pour les autres, mais sa maladie l’oblige à faire des deuils précoces, comme celui de ne jamais pouvoir être mère. Beaucoup d’enjeux pour une adolescente.

Marilou Côté

(CHARLOTTE AUBIN) DANS L’EMPEREUR

Photo fournie par Noovo

Il est extrêmement difficile de dénoncer quand on a été abusé. Marilou n’a pas hésité une seconde avant de déposer une plainte contre l’enfant chéri de la publicité. On a tenté de la salir, de la discréditer. Dénoncer des gens puissants vient avec son lot de deuils. Chose certaine, elle a grandi en dignité, même si le découragement, le doute et l’impuissance peuvent prendre le dessus. Chaque victime a son parcours. Elle doit se respecter là-dedans. Mais Marilou inspire et ouvre des voies.

Annick

(JULIE TRÉPANIER) DANS MÉGANTIC

Photo fournie par Club Illico

Enjouée et généreuse, Annick est une femme appréciée qui connaît tout le monde. Sa vie a chaviré quand le train s’est écrasé en plein centre-ville sur le bar où elle devait travailler ce soir-là. Animée d’un grand sentiment de culpabilité, elle veille sur ceux qui restent, dont sa meilleure amie, Corinne, qui a développé une terrible psychose à la suite des événements.

Maryse Ferron

(SOPHIE LORAIN) DANS PORTRAIT-ROBOT

Photo fournie par ALSO Productions

Maryse fait preuve d’une énorme résilience. Femme brillante et déterminée, elle dirige l’unité des enquêtes. Fixée à un fauteuil roulant à cause d’un rare syndrome, elle ne laisse rien l’arrêter. Au contraire, elle en fait plus pour prouver à ceux qui en douteraient qu’elle est la meilleure en poste. Comme sa maladie est dégénérative, elle s’entraîne pour repousser ses limites. C’est une battante qui vit à cent milles à l’heure.

Christine Lévesque

(MARIE-SOLEIL DION) DANS CONTRE-OFFRE

Photo fournie par YanT

Courtière en immobilier extrêmement efficace, Christine encadre ses clients avec aplomb, négocie savamment ses transactions et encourage constamment ses collègues à se surpasser. Elle est fière et ambitieuse. Des trois sœurs, c’est elle qui est la plus agressive sur le marché. Jusqu’à maintenant, sa carrière prenait le dessus sur ses relations amoureuses. Avec elle, les clients sont entre bonnes mains.

Inès Said

(NOUR BELKHIRIA) DANS INDÉFENDABLE

Photo d'archives, Agence QMI

Il faut être solide pour se démarquer comme stagiaire dans un prestigieux bureau d’avocats. Non seulement Inès a beaucoup d’entregent, mais elle est avenante, débrouillarde et très perspicace. On aurait pu la croire un peu naïve, mais elle ne s’en laisse pas imposer. Quand on agit du côté de la défense, chaque petit détail compte. Inès est une fine observatrice et arrive souvent à trouver la faille pour le bien des clients de la firme. Elle gravit les échelons et gagne en confiance. Elle est l’arme secrète des associés et l’avenir du bureau.

Isabelle Gagnon

(CHRISTINE BEAULIEU) DANS L’ŒIL DU CYCLONE

Photo fournie par Eve B. Lavoie

Une des grandes qualités d’Isabelle est son humour et son autodérision. Elle en mène large, mais arrive à pratiquer le lâcher-prise sans trop de culpabilité. Travailleuse autonome, elle gère sa propre entreprise tout en élevant trois enfants et en continuant de prodiguer ses conseils à son ex. Il est temps par contre qu’Isabelle commence à penser un peu à elle. Sa sœur met tout en œuvre pour la sortir de son célibat.

Marie-Luce

(MAUDE GUÉRIN) DANS 5e RANG

Photo fournie par Bertrand Calmeau

On peut dire que depuis qu’elle mène seule la ferme familiale, Marie-Luce a fait face à plusieurs embûches. La mort crapuleuse de son mari retrouvé dans l’enclos des cochons, les restes d’un corps trouvés dans la grange, l’implication d’une de ses sœurs, Marie-Jeanne, et de Faubert, son associé, avec le crime organisé et j’en passe. Pourtant, elle ne plie jamais. Au contraire, elle se bat pour les siens et n’hésite jamais à négocier avec Tina, celle par qui le trouble est arrivé en ville. Forte, indépendante, généreuse, elle offre un soutien indéfectible à ceux qu’elle aime et sait bien jouer ses cartes. Et elle accepte de se laisser aimer malgré les trahisons dont elle a été victime par le passé.

Alice Martin-Sommer

(JULIE PERREAULT) DANS DOUTE RAISONNABLE

Photo fournie par Karl Jessy

Enquêtrice aux procédures pas toujours conformes, Alice est une justicière. Elle œuvre pour le Groupe d’intervention sur les crimes à caractère sexuel, un département aux cas aussi complexes que sordides. On sent que ses interventions sont intimement liées à son mystérieux passé, ce qui la rend imperturbable et décidée à ce que justice se fasse.

Nathalie

(JULIE MÉNARD) DANS LES MECS

Photo fournie par Marlene Gelineau Payette

Propriétaire du bar où les mecs finissent leurs journées, Nat est toujours de bon conseil. Elle est intelligente, raisonnée. C’est une femme indépendante qui sait ce qu’elle veut. Elle a développé une affection particulière pour Christian, dont elle est la confidente, mais n’entend pas faire partie de ses nombreuses conquêtes.

Camille

(MARIANNE FORTIER) DANS NOUS

Photo d'archives, Agence QMI

Entrer dans le monde adulte c’est acquérir une autonomie et s’affranchir du quotidien développé en famille. Camille est une jeune femme indépendante qui tente de fuir les attentes de sa mère. Sa vie, sa carrière, elle veut les mener à sa manière. Un séjour à l’étranger, loin de ceux qu’elle aime, lui a confirmé ce qu’elle ne veut pas à défaut de savoir tout à fait ce qu’elle veut. Mais Camille découvre aussi un mensonge qui a eu un impact sur tout ce qu’elle a vécu. Un choc qui lui confirme qu’elle veut mener la suite selon ses règles, dans la transparence et l’authenticité.

Sarah

(MAGALIE LÉPINE-BLONDEAU) DANS SANS RENDEZ-VOUS

Photo fournie par ICI Télé

Infirmière-sexologue, Sarah est une femme complexe qui se pose beaucoup de questions. Si elle aide les autres à régler leurs problèmes, sa vie affective et familiale lui occasionne quelques entrechats. Au boulot, elle est professionnelle, fiable, empathique, réconfortante, en contrôle. En civile, elle devient inquiète, vulnérable, moins assumée. Sarah la professionnelle devrait déteindre davantage sur la Sarah amoureuse.

Caroline

(ISABELLE BLAIS) DANS LA CONFRÉRIE

Photo fournie par Noovo

Si Caroline s’ennuyait un peu dans sa vie de fonctionnaire, on peut dire qu’elle a pris une autre tangente à cause du Bonhomme des neiges et de la conspiration qui l’entoure. Caro n’aime pas le mensonge. Si son mari s’est embarqué dans des histoires tordues, elle veut faire partie de la solution. Caroline n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, même si ça la met dans des positions inconfortables, elle est proactive, solidaire et en quête de justice.