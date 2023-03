ROY, Robert



De Ste-Martine, le 22 février 2023 à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Roy, époux de Mme Diane Crête.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Stéphanie), Patrice (Josée) et Julie (Steve), ses petits-enfants Léonie, Nathan, Étienne et Isaac, ses frères et soeurs : Claude (Lise), Yvon (feu Nicole), Henriette (Guy) et Francine (Robert), ses beaux-frères Mario (Chrystiane) et Denis, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées samedi le 11 mars 2023 à 11h30 en l'église de Ste-Martine. La famille sera présente en l'église à compter de 9h30 pour recevoir les condoléances.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à l'hôpital neurologique de Montréal.Des remerciements particuliers au personnel soignant de l'hôpital neurologique de Montréal et au personnel du Centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay pour les bons soins prodigués à Robert.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200