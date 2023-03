TREMBLAY, Gaëtan



À Laval, le 18 février 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gaëtan Tremblay, époux de Mme Gisèle Marquis, fils de feu Mme Thérèse Ruest et de feu M. Alphonse Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle (Luc) et Daniel (Claudine), ses petits-enfants Amy, Caroline et Véronique, son frère Gratien ainsi que de nombreux neveux, nièces, parenté et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 12 mars 2023 de 13h à 15h30 au complexe funéraire:Une cérémonie suivra à 15h30 en la chapelle du complexe.