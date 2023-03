COUPAL PIÉDALUE, Rose



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Rose Coupal, survenu le 23 février 2023 à l'âge de 90 ans, épouse de feu monsieur Maurice Piédalue.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard (Réjean Palardy) et Claude (Harpreet Gill), ses petits-enfants Anjay (Frédérique Lebel), Shaheena, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :NAPIERVILLE, J0J 1L0Heures des visites : le jeudi 9 mars 2023 de 18h à 21h ainsi que le vendredi 10 mars 2023 de 9h à 10h30, les funérailles suivront en l'église Saint-Cyprien-de-Napierville à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Haut-Richelieu.