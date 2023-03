MARCOTTE, Lise



Au CHUM de Montréal, à l'âge de 81 ans, est décédée le 24 février 2023, Madame Lise Marcotte, fille de feu monsieur Vianney Marcotte et de feu madame Alice Lajeunesse.Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Gerald Fedele, ses deux filles, Sarah (Martin Benoit) et Maryse (Jean-Philippe Jacques), ses petits-enfants Zachary, Lily-Rose et Mila ainsi que son frère Serge Marcotte (Louise Guérin). Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille Sharon Fedele (Humberto Furtado), Elaine Fedele ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 10 mars 2023 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h et le samedi 11 mars 2023 de 9h30 à 11h. Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 11 mars 2023 à 11h, par la suite, un buffet vous sera servi à la salle de réception du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.