BELLEMARE, René



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur René Bellemare, survenu le 12 février 2023, à l'âge de 90 ans. Il était l'époux adoré de madame Pierrette Rebts, depuis 68 ans.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Lise) et Lucie (Earle) ses petits-enfants, Valérie (Jean-Philippe) et Michaël, ses arrière-petits-enfants, Mathis, William et Léa, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mars 2023, de 13 h à 17 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 17 h,en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion en allant au :/avis-de-deces/rene-bellemare-242425/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec.La famille tient à remercier l'équipe des soins du 3ième étage du CHSLD Angélica.