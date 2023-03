BELLEFEUILLE, Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Bellefeuille survenu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, le 5 février 2023, à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Sylvie et Yves, ses deux petites-filles Sabrina et Abby ainsi que ses deux arrière-petits-enfants.Il laisse également dans le deuil sa compagne Nicole, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le samedi 11 mars de midi à 16h, suivi des funérailles à 16h à la chapelle du complexe.