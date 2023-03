LAMARRE, Gaston



Au CHSLD Laurent-Bergevin de l'Île-Perrot, à l'âge de 92 ans, le 27 février 2023, est décédé monsieur Gaston Lamarre, époux de feu Imelda Deblois, fils de feu Gérard Lamarre et de feu Jeanne Desbiens.Il laisse dans le deuil sa fille Denise (Guy Bourgault), ses petits-enfants Véronique Bourgault et Mathieu Bourgault (Sophie Dubé), ses arrière-petits-enfants Émilie Campeau (Félix Mireault), Laurie Campeau, Maxime Campeau, Jérémy Campeau, Thomas Bourgault et William Bourgault, son arrière-arrière-petite-fille Lyana Mireault ainsi que ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs et d'autres parents.La famille recevra les condoléances au :le samedi 25 mars 2023 entre 16h et 21h, ainsi que dès 13h le dimanche 26 mars 2023 suivi des funérailles en chapelle à 16h30 et d'un goûter entre parents et amis. La mise en terre du cercueil prendra place en toute intimité au printemps 2023.