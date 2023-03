RAYMOND, Madeleine



À Montréal, le 14 février 2023, à l’âge de 96 ans est décédée madame Madeleine Raymond. Elle était la fille de feu M. Armand Raymond et de feu Mme May Lafontaine.Elle laisse dans le deuil son cousin Peter (Maria), sa cousine Jo-Ann (feu David), ainsi que d’autres parents et amis.Un service commémoratif en présence des cendres aura lieu à une date ultérieure de même que l’inhumation de l’urne.La famille tient à remercier le Dr Nathanael Nizard et le personnel au département d’urgence de l’Hôpital Notre-Dame ainsi que le personnel du Centre d’hébergement Jean-de-la Lande pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à l’organisme Les Petits Frères seraient appréciés.