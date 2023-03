McDEVITT, Philip J.



À Lachine, le 19 février 2023, est décédé Philip J. McDevitt, âgé de 89 ans, époux de feu Pierrette McDevitt (née Poulin).Il était le père de Linda (feu Donald) et de feu Susan (Marc). Il laisse aussi ses petits-enfants Adam, Aaron, Philip, Chloé, Marianne et Nicholas, son arrière-petite-fille Elsa Eva ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 18 mars de 13h à 16h à la:2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à votre oeuvre de charité préférée.