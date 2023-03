DANIS (née ROSE), Denise



À Châteauguay, le 17 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Denise Rose Danis, épouse de feu Jean-Robert Danis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (André) et Mario (Manon), ses 5 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mars 2023 de 10h à 12h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h30 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié en la mémoire de Denise Rose.