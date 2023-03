FLIBOTTE (SENEZ), Gisèle



À Oka, le samedi 25 février 2023 est décédée à l'âge de 86 ans Madame Gisèle Flibotte, épouse de Jean-Guy Senez.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Karina (Martin), ses petits-enfants Sarah-Maude, Daphné, Camille, Gabriel et Anaïs, sa soeur Nicole ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :2480, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOSTle samedi2023 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.La famille aimerait remercier tout le personnel du Manoir Oka pour les bons soins prodigués.