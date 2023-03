LAJEUNESSE, Suzanne



À Mont St-Grégoire, le 1er mars 2023 est décédée à l'âge de 74 ans, dame Suzanne Lajeunesse, épouse de feu Michel Lajeunesse.Elle laisse ses enfants : Thierry, Marie-France, Mathieu, ses petits-enfants, Zachary, Eline, Lois, sa nièce Lyne, frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et autres parents et amis.Exposée le vendredi 11 mars 2023 de 18h à 21h et samedi de 10h à 11h, au:175 ROUTE 104MONT ST-GRÉGOIRE450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceInhumation au cimetière de Mont St-Grégoire.