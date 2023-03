LAROUCHE, Thérèse



À Montréal, le 22 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Larouche, épouse de M. Rosario Larouche.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (feu Marlène) et feu Francine, ses petits-enfants Annick (Stéphane), Nancy (Simon) et Sébastien, ses arrière-petits-enfants William, Maély, Ludovic, Élianne, Éléonore et Béatrice, ses soeurs, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 mars 2023 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD Grace Dart pour son soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Thérèse Larouche.