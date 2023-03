GERVAIS, Adrien



À la Résidence Francoeur de St-Tite, le 23 février 2023 est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur Adrien Gervais, fils de feu madame Rose-Albine Pesant et de feu monsieur Bernardin Gervais.L'a précédé son frère Laurent. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Joseph, Madeleine, Laurette (feu Roger Thériault), Simone, Claire (feu Miloudji Nakhila), Gemma, Viateur (Lyse Trépanier), Eloi (Paulette Lepage), Nicole et Nicolas (Karin Allard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Monsieur Gervais a été confié à la :DE LA MAURICIE MÉKINAC216, ROUTE 153, ST-TITE, G0X 3H0(418) 365-1480Selon ses volontés aucune cérémonie n'aura lieu. L'inhumation des cendres se tiendra à une date ultérieure.